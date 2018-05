El Pleno del Congreso ha rechazado una enmienda a la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), impulsada por la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), por la que se reclamaba una reducción del IVA veterinario, para pasar del tipo impositivo del 21% en el que se encuentra actualmente, al tipo reducido del 10%.



La iniciativa, que ha sido presentado por PSOE; Unidos Podemos, ERC y PDeCAT, no ha contado finalmente con la mayoría de la Cámara, después de que PP, Ciudadanos y PNV hayan rechazado apoyarla.



Desde la APDDA han lamentado que estos partidos consideren los animales de familia "un lujo" y han señalado que seguirán trabajando para que esta medida acabe saliendo adelante.

Solo en el año 2014 se abandonaron en España 108.303 perros y 33.532 gatos



De hecho, no es la primera vez que la asociación reclama esta rebaja. Ya lo intentó el pasado mes de septiembre a través de una proposición no de ley que se debatió en el Pleno de la Cámara. En esta iniciativa, que presentó ERC, se recordaba que, a pesar de que el sector veterinario de animales de compañía no representa ni un 0,02 por ciento del PIB del Estado español, se calcula que prácticamente en la mitad de los hogares (47,8 por ciento) hay una mascota, lo que, a su juicio, supone un factor determinante para la salud pública.

Más abandonos y cierres de clínicas

El texto señalaba que el encarecimiento de los servicios veterinarios consecuencia de la aplicación del 21 por ciento incrementó los casos de desatención por parte de los titulares de animales y el número de abandonos de mascotas, con el impacto también económico que eso supone para las administraciones que deben hacerse cargo.



Las cifras que entonces presentaba la formación republicana apuntaban a que, en el año 2014 se abandonaron en España 108.303 perros y 33.532 gatos y que, por primera vez, la principal causa de estos abandonos era económica. Además, también achacan a esta situación la decisión el cierre de clínicas.