El principal sindicato de la Policía pide medidas ante la "creciente tensión" en el CIE de Aluche 

MADRID.- El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo, ha denunciado este viernes la "creciente tensión" que se vive en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, donde esta semana los agentes allí destacados tuvieron que pedir refuerzos para contener hasta tres intentos de salida colectiva al exterior. Pide medidas urgentes antes de que la situación derive en "desenlaces irreparables".









En un comunicado, denuncia que el pasado miércoles 5 de diciembre, los internos, "tras activar voluntariamente la alarma de incendios" y "violentar una de las chapas que limitan el patio del Centro y que permiten salir al exterior de este", comenzaron a protestar "y mostrar una actitud hostil y violenta hacia los policías", una situación que el SUP tilda de "cotidiana".



Los miembros de la VI Unidad de Intervención Policial (UIP) desplazada de Pamplona a Madrid para complementar el servicio de seguridad en el CIE se vieron entonces "obligados a instancias de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y del responsable de Seguridad del propio CIE" a pedir refuerzo a dos subgrupos de la UIP de Madrid, a fin de "controlar" la situación.

El SUP afirma que después de la cena y llegados los refuerzos, los internos "con la misma actitud agresiva, desafiante y hostil, en medio de cánticos e insultos", intentaron "hasta en tres ocasiones huir en masa al exterior" pero fueron "contenidos no sin dificultades y conducidos finalmente hasta sus dependencias gracias al número de policías que a tal fin se encontraban en el lugar".



Se les incautaron barras de hierro y cable, tal y como muestra una imagen difundida por el mismo sindicato policial.



"Estos hechos que el SUP viene denunciando reiteradamente, tendrán en algún momento desenlaces irreparables y por nadie deseados, motivo por el que se insta al Ministerio de Interior y a la Dirección General de Policía, a dar una solución eficaz y definitiva, a la situación legal y de seguridad, que a día de hoy representa el mantenimiento de los CIEs en estas condiciones", dice el sindicato.



Inmigrantes de los diferentes CIE de España han venido protagonizando en los últimos meses protestas y fugas ante las malas condiciones, la privación de libertad y los abusos policiales a los que se han enfrentado en los últimos meses.