Un nuevo escándalo sobre privacidad sacude a la mayor red social del mundo. Facebook estuvo compartiendo datos privados durante una década con fabricantes de móviles y otros dispositivos, que pudieron acceder a una gran cantidad de información personal de sus usuarios, informa The New York Times.

Al menos 60 fabricantes de dispositivos, entre los que se incluyen Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft y Samsung, cerraron acuerdos con Facebook para acceder a estos datos antes de que estuviera disponible su app en los diferentes dispositivos.

Estos fabricantes de dispositivos han tenido acceso durante años a datos de los usuarios como sus relaciones, religión, ideología política y eventos a los que acudían.

El diario estadounidense remarca que la compañía de Mark Zuckerberg permitió a los fabricantes acceder a los datos de los amigos de los usuarios sin su consentimiento explícito, incluso después de afirmar en 2014 que ya no compartiría esa información con terceros; Facebook siguió compartiendo esos datos con fabricantes de móviles, tabletas y otros dispositivos.

Algunos de esos acuerdos seguían vigentes en abril, un mes después de que estallase el escándalo del uso ilegítimo de datos personales de millones de usuarios de Facebook por parte de la consultoría política Cambridge Analytica, que usaba esa información para generar información política ultrapersonalizada.

No obstante, Facebook se defiende al asegurar que esos acuerdos, “muy diferentes de las API públicas utilizadas por desarrolladores externos, como Aleksandr Kogan” (en relación al escándalo de Cambridge Analytica).

Tras confirmar la existencia de estos acuerdos, que se usaban para crear "experiencias similares a Facebook" antes de que las aplicaciones inundasen el mercado, la compañía puntualiza que los contratos "impiden que la información sobre los usuarios se use para otro propósito que no sea recrear experiencias similares a las de Facebook", según asegura en un post oficial Ime Archibong, vicepresidente de asociaciones de productos de Facebook.

Archibong puntualiza que, "contrariamente a lo que afirma el diario The New York Times, la información de los amigos, como fotos, solo era accesible en los dispositivos cuando los usuarios tomaban la decisión de compartir su información con esos amigos". "No tenemos conocimiento de ningún abuso por parte de estas compañías", añade, para remarcar que están finiquitando esos acuerdos y ya han cancelado 22 de ellos.