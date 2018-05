Hay que tener mucho cuidado al manejar las nuevas tecnologías porque algunas conductas no sólo pueden acarrear multas, sino también prisión. Este es el mensaje conjunto que quieren enviar la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Fiscalía, que pretenden concienciar para evitar males por ignorancia. Para ello, han editado una guía en la que cuentan de forma muy sencilla y clara qué conductas pueden conducirnos a la cárcel.

La guía habla del uso de datos personales y de la difusión de esos datos —información, fotografías, vídeos, audio—, algo tan habitual en nuestros días. Muchas de estas conductas no sólo pueden derivar en una sanción de la AEPD, sino que pueden desembocar en consecuencias mucho más graves para los infractores.

Así, se describen conductas en internet que pueden ser constitutivos de delito de revelación de secretos, estafa, daños informáticos, amenazas, coacciones, acoso, injurias y calumnias, violencia de género, contra la libertad sexual, suplantación de la personalidad, odio y contra la privacidad. La guía hace especial hincapié en los delitos de género.

Con relación a ellos, “desgraciadamente, constituyen un tema de actualidad”, comentó durante la presentación de la guía Mar España, directora de la AEPD, refiriéndose a casos como el del uso ilícito de datos de Facebook por parte de Cambridge Analytica o la difusión de los datos de la víctima de ‘La Manada’.

“El daño para las víctimas puede ser permanente tras la difusión de ciertos datos sensibles sin su consentimiento”, apuntó, y añadió: “Cuando imágenes o datos se distribuyen en redes sociales, a veces sucede que la Policía o los fiscales van un poco por detrás de la viralidad”. La guía es pues un esfuerzo por prevenir las conductas más graves, ya que explica los delitos en los que se pueden incurrir.

Sede de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). EFE/Archivo

En la presentación, Elvira Tejada, fiscal de sala contra la Criminalidad Informática, destacó que las reformas penales, especialmente la de 2015, reforzó la protección de colectivos más vulnerables, como niños y mujeres, frente a los ataques más graves en la red. “Los ciudadanos somos tremendamente vulnerables en internet porque lo usamos para todo, y falta madurez, conocimiento”, comentó, “porque ¿somos realmente conscientes de lo que pasa cuando volcamos nuestros datos en internet?”, se preguntó.

La fiscal adelantó un dato durante su intervención que da una idea de la dimensión creciente de los delitos que, de alguna manera, se ven potenciados por la existencia de la red: entre 2016 y 2017, se ha incrementado en un 150% las denuncias por acoso permanente.

"Tolerancia cero"

Por su parte, Mar España insistió en que “a partir del 25 de mayo [fecha en la que se aplica directamente el nuevo reglamento general de Protección de Datos], si recibimos denuncias sobre asuntos de privacidad, la agencia va a tener tolerancia cero”. Poca broma, teniendo en cuenta que las sanciones se disparan: hasta 20 millones de euros para los casos más extremos, o el 4% de la facturación global en caso de empresas. La directora insistió en el caso de Cambridge Analytica que, a su juicio, menoscaba “las bases mismas de una democracia”.

La guía no sólo pone el acento en los delitos —para no cometerlos—, sino en cómo evitar sufrirlos. Así, desgrana consejos como actualizar el software de nuestros dispositivos, usar antivirus, leer las políticas de privacidad de los servicios que usamos, desactivar la geolocalización cuando no se use, no facilitar información personal a terceros desconocidos y evitar sobreexponer la vida privada en redes, entre otros.

“El primer consejo que siempre doy es: no subas a internet nada que pueda ser usado de una forma que no quieras o que pueda viralizarse”, subrayó la directora de la AEPD, quien destacó el esfuerzo que trata de realizar la agencia para, además, indicar a las víctimas de qué deben hacer o a quién acudir.

Violencia de género

Por último, el documento da una serie de recomendaciones especialmente a mujeres, para tratar de prevenir o mitigar ataques relacionados con la violencia de género:

1) Utiliza un ordenador seguro. Si es el mismo que se usó durante la relación de pareja podría no serlo.

2) Utiliza contraseñas robustas. No utilices contraseñas empleadas durante la relación de pareja.

3) Crea nuevos perfiles en las redes sociales.

4) Solicita a los amigos que no te etiqueten en las redes sociales.

5) Si formas parte de grupos o asociaciones, incluidos los colegios de tus hijos, pídeles que no publiquen sus datos en Internet.

6) Desactiva la geolocalización de tu móvil y en los de tus hijos.

7) Descárgate alguna aplicación en el móvil que permita solicitar ayuda. Por ejemplo, Alercops.