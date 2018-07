No hace ni dos semanas que el Gobierno de la Comunidad de Madrid comunicó a los sindicatos que estaba cumpliendo con el último acuerdo sectorial en materia de Educación que firmó el pasado enero la entonces presidenta, Cristina Cifuentes. Entre otras cuestiones, con el acuerdo se comprometían a pagar los meses de julio y agosto a los profesores interinos que hubieran trabajado siete meses al año, es decir, 211 días.

Esta medida supone una reducción de dos meses en relación a las anteriores condiciones, pero no todos los que reúnan estos requisitos van a percibir las nóminas de los meses estivales. Las alarmas saltaron el pasado viernes, cuando muchos profesores interinos recibieron en su correo electrónico el siguiente mensaje de la Comunidad de Madrid: "Le comunicamos que los interinos cesados antes del 30 de junio del 2018 y que no tienen nueve meses trabajados no tienen derecho al pago del verano".

Mensaje recibido por los profesores interinos madrileños.

Una comunicación que contradice el acuerdo sectorial de Educación, que establecía que "se realizarán las gestiones correspondientes para incluir en los anteproyectos de presupuesto de los próximos ejercicios presupuestarios el abono de las retribuciones correspondientes a los meses de verano al profesorado interino con nombramiento o nombramientos superiores a 7 meses a partir de 2018, y a 5 meses y medio a partir de 2019, dentro del mismo curso escolar."

El acuerdo de enero no se estaba cumpliendo del todo, lo que llevó a CCOO a organizar un encierro en algunos centros educativos hace varias semanas. Preguntado por Podemos en la Asamblea de Madrid, el actual presidente, Ángel Garrido, respondí que el acuerdo se estaba cumpliendo y que se iban a pagar esas nóminas correspondientes al verano a los interinos que con más de siete meses de trabajo.

De hecho, en un comunicado de prensa, la Comunidad de Madrid afirmó que se iba a cumplir escrupulosamente con lo firmado y que así se le había comunicado a los miembros de la Mesa Sectorial de Educación con los que se han reunido responsables de la Consejería de Educación e Investigación, Rafael Van Grieken.

Cumplimos el Acuerdo de Educación: este curso se incorporan 600 nuevos profesores, hemos convocado 2.200 plazas para reducir la interinidad y, además, abonamos las nóminas de verano a los interinos. #PlenoAsamblea pic.twitter.com/2VXgu7F3l4 — Ángel Garrido (@angelgarridog) 5 de julio de 2018

"Es una triquiñuela para ahorrarse dinero"

Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid ha explicado a Público que empezaron a tener conocimiento de esta situación desde el pasado viernes y que se trata de una "triquiñuela de mal pagador" para "quitarse de en medio miles de nóminas". "Hemos hablado con la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de Madrid y lo único que nos han dicho es que es así. Dicen que no tienen dinero y que esta condición es una orden de Hacienda porque no estaba contemplado en los presupuestos, por lo que tienen que dilatar los plazo", critica.

CCOO: "En la Consejería dicen que no tienen dinero para pagar todas estas nóminas"

Según Galvín, CCOO ha facilitado a los afectados un modelo de reclamación individual porque "está claro que en los tribunales se va a reconocer". Afirma que "esa condición de que tendrían que haber cesado antes del 30 de junio no aparece en el convenio y es totalmente contraria" a lo firmado. En le sindicato desconocen por el momento el número total de afectados por este cambio de última hora, pero afirma que tienen que ser "bastantes" porque el pasado año este tipo de contratación fue "muy recurrente".

La medida no sólo supone en perjuicio económico, ya que si no se perciben las nóminas de julio y agosto "esos dos meses tampoco cuentan para la antigüedad y, de cara a próximas oposiciones, unas décimas pueden dejarte sin plaza", lamenta Galvín, que también denuncia que han recibido quejas de interinos que no habían solicitado el paro porque contaban con cobrar esos dos meses.

Público ha intentado recabar la versión de la Comunidad de Madrid, pero no ha conseguido una respuesta hasta el momento.