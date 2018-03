Arona Diakhaté —el senegalés de 38 años que aparecía en un vídeo difundido este jueves en redes sociales siendo golpeado por la Policía con una porra durante los disturbios en Lavapiés— ha recibido finalmente el alta médica a última hora de la mañana del sábado. En el vídeo se podía ver cómo varios agentes corrían hacia a una persona negra que estaba sola junto a una farola en la plaza de Nelson Mandela, y entonces la golpeaban con una porra hasta que el hombre quedaba tendido en el suelo.

A causa del golpe, Diakhaté quedó inconsciente y varios agentes que llegaban por detrás lo recogieron. El agredido fue trasladado a un portal en la cercana calle del Oso, tal y como se muestra en otro vídeo difundido también en redes sociales.

Nada más se supo de él en las horas posteriores: los servicios de emergencia no lo incluyeron en la lista de 20 heridos que facilitó a los medios de comunicación.

Este sábado se ha sabido que el manifestante fue trasladado al hospital de la Fundación Jiménez Díaz, y que ha recibido el alta médica a última hora de la mañana, según han indicado fuentes sanitarias.

Según el servicio municipal de emergencias (Samur-Protección Civil), el hombre fue atendido a las 21.30 del jueves en la comisaría de Leganitos y desde allí fue trasladado en ambulancia a la Fundación Jiménez Díaz, con contusiones y una herida en la cabeza pero "sin preaviso hospitalario". Allí, finalmente, quesó en observación y no parecen haberse detectado lesiones neuronales.

Fuentes policiales, por su parte, han indicado que el herido por el golpe durante los disturbios no figuraba entre los heridos atendidos en los incidentes dado que fue llevado finalmente a comisaría "al no poder ser atendido en el lugar, ya que Samur no podía acceder a la zona".