Rectificación que solicita la Sociedad de San Vicente de Paúl en España

La Sociedad de San Vicente de Paúl en España ha solicitado a Público publicar su versión, en relación con la información facilitada el pasado día 15 de enero de 2018, titulada "Una asociación católica quiere desahuciar a los inquilinos de un centenar de VPO en Guadalajara", en los siguientes términos:

"La Sociedad de San Vicente de Paúl en España no quiere desahuciar a los inquilinos de un centenar de viviendas en Guadalajara. Nuestra Asociación tan solo ha interpuesto un único procedimiento de desahucio contra D. Diego Catriel por no reunir los requisitos ni de titular arrendaticia ni de ausencia o escasez de ingresos que nuestra Asociación considera para para alojar a personas necesitadas en las viviendas del barrio de Alamín de Guadalajara propiedad de la Sociedad. Dicho señor es abogado de profesión y no está en riesgo de exclusión social. No hay ningún otro procedimiento interpuesto ni en trámites de interposición. Muy al contrario, existe una larga lista de espera de familias en riesgo de exclusión social interesadas en obtener el arrendamiento de alguna de esas viviendas, lista gestionada por Cáritas y los voluntarios/as que se encargan de la asistencia a las familias".

"Las viviendas propiedad de nuestra Asociación, no son de VPO como falsamente se dice en la noticia, ya no están calificadas de protegidas al haber transcurrido el plazo de protección. También es falso que nos fueran cedidas para que las administrásemos hasta que las familias adjudicatarias terminaran de pagarlas, sino que desde el primer momento y hasta la actualidad, las personas que entraron a habitar las mismas y las posteriores que han ido residiendo allí, lo han hecho en calidad de arrendatarios, no como adjudicatarios de las viviendas. Así lo ha establecido la Sentencia dictada por el Juzgado de 12 Instancia n° 3 de Guadalajara de fecha 24 de julio de 2017, en el procedimiento Ordinario 847/2016, interpuesto por la madre de D. Diego Catriel y defendido por él mismo, en la que dicha señora reivindicaba la propiedad del piso que habita, Sentencia en la que, tras analizar prolijamente toda la documentación relativa a la construcción y arrendamiento de las viviendas, concluye desestimando la pretensión de la madre del Sr. Catriel".

"Las viviendas han sido propiedad de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España desde el primer momento, por lo que es falso igualmente que al fallecimiento de los inquilinos nos quedásemos con la plena propiedad de las viviendas".

"Es igualmente falsa la imputación de mobbing inmobiliario y el consiguiente relato que se contiene en la noticia. Las personas voluntarias que se ocupan de la atención de las personas residentes en las viviendas, no hacen amenazas de ningún tipo ni gritan a las personas a las que están ayudando".

"Es falso también que nuestra Asociación coloque a ninguna persona conflictiva en las viviendas con propósito de mobbing inmobiliario. Las personas a las que se arriendan las viviendas por precios de entre 30 y 50 euros al mes de media son personas necesitadas y calificadas en riesgo de exclusión social por los organismos y departamentos correspondientes.

"Es radicalmente falsa que la Sociedad de San Vicente de Paúl en España administre un fondo buitre y más aún que haya ningún interés en esas viviendas por ese supuesto fondo. Lo único cierto es que nuestra Asociación es dueña de la entidad Bailallier Servicios Generales, S.L. que ni es un fondo de ningún tipo, ni buitre, sino una mera sociedad limitada como los cientos de miles existentes en España, creada para la mejor administración de bienes inmuebles que nuestra Asociación tiene en Madrid capital y que no tiene ningún interés en las viviendas objeto de la noticia".

"La persona que suscribe esta solicitud de rectificación, Juan Manuel Buergo Gómez, es presidente y no vicepresidente de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España y la sociedad a la que hacen referencia, Tecniges, S.A.:

1.-Negar que yo dirijo esta empresa y que está asociada a la trama púnica como se afirma en la noticia.

2.-Que Tecniges, SA, de la que soy socio en la parte de un sexto del capital y consejero, es una compañía que no opera en el tráfico mercantil; desde hace más de 20 años tiene bases imponibles negativas o cero, y que no realiza actividad económica ni tiene registro contable alguno en su cuenta de Pérdidas y Ganancias que aparece en blanco, habiéndose presentado el último modelo 347 de "declaración anual de operaciones con terceras personas", en el ejercicio 2002. Tampoco cotiza a la Seguridad Social, por estar dada de baja, ni efectúa ingresos por IRPF de trabajadores, pues no tiene personal asalariado desde hace más de 20 años".

"De la misma forma, es falso que exista ningún "intento de pelotazo inmobiliario". En cualquier caso, debo señalarles que todos los ingresos de La Sociedad de San Vicente de Paúl en España son destinados a los fines benéficos que le son propios, y sus cuentas son auditadas anualmente al ser una Asociación declarada de utilidad pública, que, como tal, no tiene ánimo de lucro".