El rector de la URJC adelanta las elecciones pero niega que hiciera plagio en sus publicaciones

MADRID.- El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez, ha avanzado que en enero tendrá lugar un Consejo de Gobierno a efecto de convocar elecciones al rectorado de la universidad, lo que supone adelantarlas, y ha negado que haya realizado plagios en varias publicaciones como se le acusa.



Así lo ha manifestado en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este martes y donde ha afirmado que no va a dimitir al entender que no ha incurrido en plagio. En la reunión, solo dos miembros de un total de 50 han pedido a Suárez que deje su cargo, aunque sí ha habido más voces críticas sobre cómo se ha gestionado esta "crisis" suscitada por la polémica de los presuntos plagios, según han explicado fuentes del Consejo de Gobierno.









Fuentes de la universidad han detallado que el 10 de enero se convoca un Consejo de Gobierno para convocar elecciones y que el rector aún no tiene decidido si se presentará o no a la reelección. En este sentido, las mismas fuentes apuntan que abrirá un periodo de reflexión en el periodo vacacional para decidir al respecto.



Por otro lado, el rector ha afirmado en el transcurso de la sesión que no ha incurrido en plagio y rechaza dejar el cargo (tal y como ha solicitado la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Mercedes del Hoyo) al entender que hay un "estado de Derecho" y que "serán los tribunales" y las instancias pertinentes las que determinen si ha habido plagio.



A su vez, ha reprochado a la decana que le "haya condenado" antes de que se resolviera el proceso para determinar los presuntos plagios y atribuye la polémica suscitada a una cuestión "mediática", según ha expuesto la propia decana de la Facultad de Comunicación a la salida del Consejo de Gobierno.

Aplausos a Suárez

El rector sí ha avanzado su disposición de adelantar las elecciones (había de plazo hasta el verano para convocarlas) y que entiende que será ese proceso democrático el que analice su gestión. No obstante, no ha aclarado si se presentará a la reelección como máximo responsable de la universidad.



Por otro lado, en el seno del Consejo de Gobierno ha habido una mayoría de intervenciones apoyando la labor de gestión del rector e incluso "aplausos" cuando Suárez ha terminado su intervención sobre el informe donde ha negado "absolutamente" el plagio.



Además, una de las integrantes en el Consejo de Gobierno de la URJC ha apoyado las tesis del rector y ha señalado que, tras el análisis de los textos, determina que no se puede hablar de plagio sino de un "uso inconveniente" de la cita.



Por su parte, Mercedes del Hoyo ha explicado que en el seno del Consejo ha pedido al rector que deje su cargo y que entiende que, más allá del ámbito jurídico, hay una dimensión "moral" que debe asumirse. "Yo he dicho que creo que ese comportamiento ha sido reprobable y que tendría que retirarse porque está afectando seriamente a la imagen de la universidad", ha apuntado la decana de la Facultad de Comunicación.



También ha dicho que la sesión ha sido "tensa" pero con "muchas intervenciones elogiando la labor del rector". Además, ha habido palabras que han aludido a un "linchamiento mediático" al rector y que se debe "confiar en la presunción de inocencia".



"Mucha gente considera que el rector es un buen rector y que la universidad ha mejorado y muchas intervenciones han ido en esa línea sobre sus logros y la entrega", ha subrayado la docente, quien asegura que "no ha hecho ningún juicio paralelo" a Suárez, pues cree en el Estado de Derecho, que marca los límites, pero "también hay unos principios y una dignidad moral.



En su opinión, "copiar párrafos" de otras publicaciones es, a su criterio, un comportamiento "que no se puede dar en un rector" y "no entiende como algo que se penaliza en un alumno se pueda ver en un trabajo de un rector y que eso se tenga que ver en los tribunales". Por ello, Del Hoyo ha indicado que los miembros del Consejo de Gobierno sí tienen capacidad para evaluar lo ocurrido.



Por otra parte, una de las representantes de los alumnos ha solicitado que se aportara el "cronograma" de las sesiones de trabajo de la Comisión de Investigación para evaluar si se han cometido plagios, una cuestión que no ha tenido respuesta en el Consejo de Gobierno, indican fuentes presentes la reunión.