El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, que el próximo 22 de junio dejará el puesto, ha reconocido abiertamente este martes durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de control a RTVE que aparece en los llamados papeles de Bárcenas después de que Miguel Vila, diputado de Podemos, le haya preguntado si era verdad que su nombre figuraba en esos documentos.

Vila preguntaba al director de RTVE por el sobrecoste de un 3% en las obras de Prado del Rey . El diputado de Podemos ha preguntado a Sánchez por la relación de la empresa que realiza las obras en los estudios de Prado del Rey con la trama Gürtel. "El sobrecoste es con una empresa implicada en la trama Gürtel. Su presidente figura en los papeles de Bárcenas, al igual que usted. Con esta coincidencia en los hechos, comprenderá usted que mi grupo se preocupe", ha afirmado Vila.

El presidente de RTVE ha respondido con un tono agrio: "Yo no estoy ni en los papeles de Irán, donde se cuelga en grúas a los homosexuales o se mata a pedradas a las niñas por darse un revolcón con el novio, o donde se asesina a 150 personas por manifestarse en una calle de Caracas...no, no. Yo estoy en los papeles de Bárcenas, en los papeles manchados de sangre nunca estaré".

Vamos a ser elegantes y limitarnos sólo al titular. El presidente de #RTVE , José Antonio Sánchez, reconoce en sede parlamentaria figurar en los papeles de Bárcenas. De su forma y estilo ya si acaso hablamos otro día pic.twitter.com/xffSJiBpoH — MujeresRTVE (@MujeresRtve) 29 de mayo de 2018

Estas palabras han provocado la indignación de los trabajadores de RTVE. Los consejos de informativos de RTVE, RNE y la web, (RTVE.ES) han calificado de "inadmisibles" las palabras de Sánchez.

En un comunicado, los tres consejos de informativos han denunciado, una vez más, la falta de pluralidad de la televisión pública: "La intervención de Sánchez vuelve a poner de manifiesto que no es, ni pretende ser, un presidente neutral, y que adolece de la rectitud y responsabilidad exigibles a quien se sitúa al frente de la radiotelevisión pública de todos los españoles. Con sus afirmaciones y actuaciones, tanto en el fondo como en la forma, José Antonio Sánchez no sólo perjudica la imagen y la credibilidad de RTVE, sino también la de todos los que trabajamos en ella. Por eso, exigimos su destitución inmediata, así como la puesta en marcha de

un proceso de renovación que culmine con una presidencia plural e independiente".

Sánchez, sin embargo, parece vivir en una realidad paralela. Durante su comparecencia ha afirmado que sólo "una minoría minoritaria" de los profesionales de la corporación denuncia los viernes, vistiéndose de negro, la manipulación informativa y el bloqueo del PP que impide la renovación de la cúpula de la radiotelevisión pública.

La diputada de Unidos Podemos Noelia Vera le ha preguntado si "no siente nada cuando ve salir a los trabajadores de negro en la pantalla viernes tras viernes", "si no se le cae la cara de vergüenza" cuando escucha las críticas de las asociaciones periodísticas, si "tiene la sangre tan fría".

"Los trabajadores no, una minoría minoritaria. ¿Los seis mil y pico? Qué va, para nada", ha respondido Sánchez.

Ante las reiteradas críticas de la oposición sobre el bloqueo para reformar RTVE, Sánchez ha espetado que él no tiene nada que ver con este procedimiento parlamentario, al que se ha referido como "un misterio tan inescrutable como el de la creación del universo".

José Antonio Sánchez: "Los milagros existen (...). Hasta junio podrán echarme o ir yo a por tabaco"

Lo cierto es a loa largo de su comparecencia Sánchez ha utilizado un tono soberbio y un tanto chulesco, afirmando, por ejemplo: "Los milagros existen (...). Hasta junio podrán echarme o ir yo a por tabaco", "Yo qué tengo que ver con el bloqueo del PP, si es que ese bloqueo ha existido (...). Nadie en España, ni los servicios de inteligencia más sagaces del mundo pueden saber qué ha pasado con esta ley".

Sánchez ha aprovechado la ocasión para criticar que la oposición no haya hecho "absolutamente nada" desde que el pasado septiembre se aprobara la ley para sustituirlo.

Durante su comparecencia, Sánchez se ha referido a las dimisiones producidas en el centro territorial de Valencia tras no emitir en su informativo la reacción de la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, ante los abucheos de unos pensionistas al presidente del Gobierno. "Habrán dimitido por lo que les diese la gana", ha apuntado para defender la actuación de RTVE en el abordaje informativo de estos hechos y ha recalcado que son los directores de los medios quienes deciden el contenido que se emite.

De cara a su salida, el próximo 22 de junio, Sánchez ha presumido de dejar "RTVE en las más altas cotas de prestigio y credibilidad que jamás ha tenido". "Me voy con mucho orgullo y mucha satisfacción del deber cumplido. Dejo una casa mucho mejor de lo que me la encontré. Me voy con la cabeza bien alta", ha finalizado.