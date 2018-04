La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, que ha dictado sentencia sobre el juicio a La Manada, será quien decida sobre la puesta en libertad o no de los cinco condenados a 9 años de prisión por abuso sexual, en caso de que lo soliciten formalmente las defensas, mientras siga el proceso judicial con la presentación de recursos de las partes a la sentencia.

El abogado de cuatro de los cinco miembros de La Manada, Agustín Martínez Becerra, ya afirmó tras conocer el fallo que "inmediatamente" iba a pedir la puesta en libertad de sus clientes, ya que las anteriores veces que lo ha pedido "el elemento distorsionador para la puesta en libertad era el hecho de que la pena era de 25 años y había riesgo de fuga".

Los cinco encausados se encuentran en prisión desde que fueron detenidos el 7 de julio de 2016. Una vez visto para sentencia el juicio, el pasado noviembre, sus abogados solicitaron su puesta en libertad, petición que entonces se negó. Sin embargo, no fue una decisión unánime del tribunal, ya que uno de los tres magistrados no respaldó que continuaran en prisión. Este mismo juez ha emitido un voto particular en la sentencia al no ver culpables a los condenados y pedía su puesta en libertad.

El proceso judicial no terminó este jueves, ya que ahora las partes presentarán recursos a la sentencia. Tienen un plazo de diez días para ello y será la sala que dirige el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, quien tenga que resolverlos. En concreto, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN.

Tanto los abogados de los condenados como el de la víctima anunciaron ayer, tras conocer el fallo, que presentarán recurso. También lo han hecho las acusaciones populares, tanto el Gobierno foral como el Ayuntamiento de Pamplona. Una vez que la Sala de lo Civil y Penal los reciban, algo que habitualmente se prolonga durante unos dos meses, el TSJN suele tardar alrededor de otro dos en dictar sentencia. Tras ella, las partes pueden volver a recurrir ante el Tribunal Supremo.

¿Cuándo disfrutarán de permisos para salir de prisión?

Los condenados podrían solicitar permisos penitenciarios para salir de prisión una vez cumplida la cuarta parte de la condena, es decir, a los dos años y tres meses. Como dentro de seis meses alcanzarían ese plazo en prisión preventiva, que computa como cumplimiento de la pena, teóricamente tendrían la posibilidad de pisar la calle en octubre.

Sin embargo, para que esto se produzca, la sentencia debe ser firme y todavía falta que se pronuncien el Tribunal de Navarra, primero, y el Tribunal Supremo, después. Eso significaría que, en la práctica, no podrán solicitar permisos hasta dentro de un año, aproximadamente, siempre y cuando hayan tenido buen comportamiento.

Antes, podrían ser obligados a seguir un programa para tratar su comportamiento sexual, cuya duración supera el año, según fuentes jurídicas citadas por El Mundo.

Hay otros requisitos que deberían cumplir para, llegado el momento, pedir un permiso penitenciario, aunque no hay que obviar el juicio que tienen pendiente cuatro de los encarcelados por presuntos abusos sexuales a una joven cordobesa de Pozoblanco durante las fiestas de Torrecampo de 2016.

Este segundo caso comenzó a investigarse cuando, tras ser detenidos en Pamplona, la policía halló unos vídeos en los que los ahora encarcelados presuntamente abusaban, dentro de un coche, de una joven que estaba sin conocimiento. La policía logró localizarla y la víctima los denunció.

La fase de instrucción está a punto de terminar y todavía no está prevista la fecha del juicio, cuya hipotética pena se sumaría a la condena a nueve años de cárcel por abusar de la primera joven en Pamplona.