El centro de especialidades Blas de Otero dejará de atender a los pacientes del norte de Madrid. Al menos esas son las intenciones de la Administración madrileña. Sus instalaciones, en breve, dejarán de tener fines sanitarios y se reacondicionarán para servir de ampliación de los juzgados locales de Alcobendas, según denuncian los trabajadores y la Plataforma en Defensa del Hospital del Norte.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aún no ha dado fechas, pero la intención es que el edificio, que acoge las consultas de especialidades de oftalmología, dermatología y fisioterapia, sea cedido a los juzgados de Alcobendas.

Desde la Administración ya han advertido que estos servicios no serán suprimidos y que no será todo el edificio el que se ceda a los juzgados sino una parte del mismo. Sin embargo, desde la Plataforma en Defensa del Hospital del Norte reclaman que el espacio, además de seguir acogiendo los servicios de especialidades sanitarias, sirva para ampliar las urgencias del hospital del Norte.

"La sanidad pública de la zona ha quedado muy deteriorada tras las privatizaciones"

"Nos negamos porque la sanidad pública de la zona ha quedado muy deteriorada tras las privatizaciones y el servicio de urgencias está sobresaturado", explica a Público Roberto, un portavoz de la plataforma.

"Lo que pretenden hacer es alquilar determinado espacio del centro para el juzgado. No consideramos esa posibilidad. Es un centro perfectamente válido para atender las urgencias", añade.

Los vecinos, trabajadores y miembros de diferentes partidos políticos que se agrupan en esta Plataforma enviaron una carta al consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, a la que ha tenido acceso Público. En ella muestran su "absoluta disconformidad" y piden que se replantee la situación para que se paralice la cesión de las instalaciones a los juzgados de Alcobendas.

Aunque el centro no se ha cerrado, ya se está comenzando a derivar a los pacientes del Centro de Especialidades al Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Así lo han denunciado algunos ciudadanos en varias cartas recogidas por el periódico local Gente Digital.

"Hace unas semanas tenía cita con el especialista, me la cambiaron al Hospital Infanta Sofía. Ahora cada vez que quiera ir al especialista no me queda otra que desplazarme hasta ‘Sanse'", denuncia una de las vecinas.

Desde hace varias semanas, los miembros de la Plataforma Sanidad Pública Zona Norte, han convocado manifestaciones frente al Ayuntamiento de Alcobendas contra el cambio del uso del centro de especialidades Blas de Otero de Alcobendas.

En un comunicado, esta plataforma señala que el desmantelamiento "es fruto de la actuación premeditada de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante los diferentes gobiernos del Partido Popular, que con la excusa de la puesta en funcionamiento del Hospital del Norte de San Sebastián de los Reyes, fue paulatinamente eliminando consultas y servicios".

No es la primera vez que el centro se ve amenazado. De hecho, el Gobierno regional de Esperanza Aguirre ya intentó cerrar los servicios de atención especializada y trasladarlos al hospital de San Sebastián de los Reyes tal y como está intentando hacer el Gobierno actual.