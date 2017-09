"Si la sanidad es precaria en Jaén, no dudaremos en salir a la calle hasta que Susana Díaz responda"

La macro manifestación convocada el próximo sábado 30 de septiembre por la Plataforma por la sanidad y la calidad de Jaén ha conseguido el apoyo de todos los colectivos vecinales y ciudadanos. El objetivo, sumar un máximo histórico de vecinos y profesionales que se unan a la lucha por el desmantelamiento sanitario y el colapso de los servicios más básicos de consultas y listas de espera, por parte de la Delegación Territorial de Salud en la provincia.

El médico Jesús Candel, el famoso Spiriman de las marchas por la sanidad y la fusión hospitalaria en Granada, ya alertaba en 2016 a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que su propósito era que “las voces contra la política de la sanidad andaluza fueran despertando para contar en cada provincia la corrupción y privatizaciones ocultas en el sistema”.

Andrés Gómez, enfermero de 60 años del hospital neuro traumatológico de Jaén y portavoz de la Plataforma por el desmantelamiento de sus hospitales, comenzó el liderazgo hace un año de este colectivo médico y ciudadano que el próximo sábado realiza su primera gran manifestación. Gómez recalca a Público el interés de que la mayor parte de la “población activa jienense nos apoye” en la marcha. Con un censo de 96.000 habitantes, la marea blanca jienense espera que “un cuarto de sus vecinos” salgan a la calles el próximo sábado, a partir de las siete de la tarde, desde la glorieta Blas Infante.

Gómez afirma la importante implicación de colectivos ciudadanos para que conozcan la realidad del sistema hospitalario que ha dejado plantas enteras de hospitales como el del Neveral vacío y carente de servicios, así como la necesidad de apoyo de importantes asociaciones corporativistas como el Colegio de Médicos de Jáen que ha decidido sumarse a las reivindicaciones de la Plataforma.

Hacinamiento con habitaciones de tres camas



La convocatoria de la manifestación de Jaén.

La falta real inversiones, constatada por los vecinos y sanitarios de la ciudad, está haciendo que los vecinos de Jaén adquieran una visión negativa del funcionamiento de hospitales y centros de salud. Entre las reivindicaciones urgentes a la Delegación Territorial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Gómez destaca la urgente necesidad de la eliminación de las “habitaciones de tres camas, el hacinamiento de consultas y servicios de urgencias con tan solo dos hospitales para toda la población de la provincia y el cierre inminente del hospital del Neveral”.

Como profesional durante más de tres décadas en el servicio sanitario andaluz, Andrés Gómez destaca cómo en su hospital de neuro traumatología “no se han realizado obras de modernización desde hace más de veinte años”, además de ir viendo poco a poco como los trabajadores temporales de muchos servicios externos, contratados por empresas de Jaén han ido perdiendo los conciertos, a favor de multinacionales.

La Plataforma deja bien claro a la sociedad que la “sanidad pública de Jaén no cumple los estándares mínimos de calidad cuando un enfermo tiene que defecar o recibir cuidados paliativos a menos de treinta centímetros de otro paciente”.

103 millones de euros en privatizaciones



El lema de la Plataforma sanitaria denuncia que los pacientes “están siendo tratados mal en lo básico”. Las externalizaciones de servicios han supuesto para la delegación de salud de Jaén un desembolso de 103 millones de euros en servicios de limpieza, mantenimiento, seguridad y cocina. En cuanto a los servicios asistenciales enumeran listas de espera de más de un año para una simple operación de cadera o colapsos en la asistencia primaria en la visitas al médico de familia.

“El cierre de la cocina del hospital del Neveral ha dejado en la calle a once trabajadores que no eran interinos y no han podido entrar a la nueva cocina del neuro traumatológico. Ahora los servicios externos de cocina para enfermos prácticamente terminales de este hospital casi abandonado están ubicadas en otro centro y fuera del alcance de empresas locales que no consiguen contratos con la Junta por los avales imposibles de cumplir”, destaca Gómez a Público.

La Delegación de Salud muestra su apoyo a la plataforma sin materializar “medidas”



Fuentes de la Delegación Territorial de Salud de Jaén afirman “apoyo y respeto” a las medidas del cambio sanitario en el Complejo Hospitalario de Jaén.

La Consejería ha decidido impulsar la mejora de la gestión sanitaria en la provincia d con la creación de dos áreas de gestión sanitaria, el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén y el Área de Gestión Sanitaria Nordeste. Además, la Delegación de Salud añade como medida prioritaria la “eliminación urgente de las tres camas dentro del Complejo Hospitalario” antes del próximo mes de diciembre. Además de descongestionar las urgencias y atención primaria de la provincia con la puesta en marcha de Hospital de Alta Resolución Sierra de Cazorla.

Sobre el cierre del Hospital del Neveral para una “inminente privatización”, Salud ha destacado que prevén la inversión setecientos mil euros para reforzar el ala tercera que se encuentra en desuso. Las instalaciones incorporarán a los profesionales que se encuentran en el Instituto de Medicina legal de Jaén.

Andrés Gómez, con la lema de la convocatoria de la manifestacion.

Para Gómez estas medidas resultan papel mojado. “Llevamos demasiado tiempo discutiendo y y las medidas nunca llegan, sobre todo a los de abajo que son los que más sufren”. Sobre sus habituales mensajes a la presidenta del gobierno andaluz, afirma que intentará terminar con su etiqueta de “antisistema”, sin cejar en el empeño de sus reivindicaciones. “Si la sanidad es precaria en Jaén en lo más básico no dudaremos en salir a la calle las veces que haga falta hasta que Susana Díaz y la Junta den una respuesta”

Por último, el gobierno andaluz ha destacado su intención de definir un nuevo mapa sanitario de la provincia de Jaén que cuente con las aportaciones de los profesionales y colectivos sociales. A la espera de una reunión entre ambas partes, la Plataforma exigirá el próximo sábado medidas contundentes que necesitan una aplicación “real e inmediata” para la ciudadanía.