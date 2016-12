El servicio de ambulancias de Madrid inicia este sábado la huelga por la falta de personal

MADRID. - El Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate, el Samur, inicia este sábado 17 de diciembre a las 22.00 hasta las 2.00 del 18 los primeros paros parciales en Madrid para reclamar un aumento de la plantilla que, denuncian, ha ido reduciéndose considerablemente afectando a su trabajo y al servicio a los ciudadanos.



Los paros, impulsados por los sindicatos CCOO, UGT y CSI-F, se realizarán también el 22 de diciembre de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas. Sin embargo, desde Samur tranquilizan a los madrileños y garantizan los servicios mínimos a todos. "Al ciudadano no le va a afectar. Somos conscientes del servicio tan importante que prestamos", ha señalado a Público Juan Carlos Redondo, delegado del sindicato CSI-F. En este sentido, las ambulancias llevarán un cartel que indique "Ambulancia en servicios mínimos por huelga".







Desde el Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate reclaman un plan de empleo concreto. "Tienen que contratar a gente. Si no hay gente, podemos tener las mejores ambulancias, las 22 bases repartidas por Madrid, pero estarán vacías porque necesitamos empleados" ha continuado.



Redondo critica que estos años de recortes han dejado a las administraciones y colectivos mermados. "Nosotros no hemos sido menos, pero hay que reconocer que el servicio del Samur es esencial".

Este jueves, trabajadores del Samur se reunieron con el Ayuntamiento de Madrid para reclamar la contratación de trabajadores. Desde el consistorio se han comprometido a crear un Plan de Empleo en los próximos tres años, pero para sindicatos y empleados no es suficiente y por eso, continúan con los paros convocados. "Queremos cifras y datos concretos, no nos vale con lo que nos han dicho", ha lamentado.



Desde el Ayuntamiento siempre han reconocido el problema del envejecimiento de la plantilla y el número insuficiente de trabajadores, pero culpan a la ley Montoro que, según indican, limita la capacidad de contratación.



Actualmente, el Samur cuenta con 700 empleados aproximadamente y 22 bases que están repartidas por todo Madrid. No obstante, lo que reclaman tanto sindicatos como empleados son más trabajadores que salgan a la calle y atiendan las emergencias.