Mamen Castillo, presidenta del PP de Peligros y portavoz del grupo 'popular' en el Ayuntamiento de dicho municipio granadino, no hizo huelga el pasado 8 de marzo. Y no lo hizo porque no se considera feminista. Castillo aprovechó esa fecha para ofrecer sus razones para no parar durante la histórica jornada. Según ella, "no es verdad que la mujer española esté discriminada laboralmente, que gane menos y que ocupe cargos de menor responsabilidad".

En un vídeo de 10 minutos de duración y colgado en Facebook, Castillo ofrecía una serie de argumentos machistas como que "el trabajo no remunerado de la mujer es un mito", que "la mujer es por naturaleza menos emprendedora que el hombre" o que "la mujer elige oficios peor pagados y menos solicitados".

"No es verdad, por mucho que lo quiera defender el feminismo, que la mujer gana menos, por hora, que el hombre"

Castillo también aseguraba que "no es verdad, por mucho que lo quiera defender el feminismo, que la mujer gana menos, por hora, que el hombre". Para continuar que si esto fuera cierto, "las empresas contratarían a más mujeres que hombres y esto no ocurre".

La popular también se adentraba en la violencia machista para asegurar que es una mentira la máxima de que la mujer siempre es víctima y el hombre siempre es agresor. "¿Existen los juzgados de violencia contra el hombre? ¿Acaso la mujer tiene más derechos que el hombre, que los niños y que los ancianos? ¿Existen casas de acogida para hombres maltratados? En total, dentro y fuera del hogar se cometen el doble de asesinatos de hombres que de mujeres", afirma.

"El Estado español concede a la mujer privilegios y prebendas por el simple hecho de haber nacido mujer"

La concejala también considera que el Estado privilegia a la mujer y discrimina al hombre en temas como la custodia de los hijos en los casos de divorcio: "El Estado español concede a la mujer privilegios y prebendas por el simple hecho de haber nacido mujer mientras que al hombre le son arrebatados derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Resulta irónico que las feministas de género se opongan ferozmente a la custodia compartida".

Y culpa a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de que haya mujeres que interpongan denuncias falsas porque considera que dicha norma "impone penas más duras para hombres que para mujeres y esto ha provocado que miles de mujeres y abogados sin escrúpulos, buscando un divorcio rápido y ventajoso, hayan presentado una avalancha de denuncias falsas y absurdas".

Por último, concluye su soflama que "a día de hoy el feminismo no es un fenómeno de igualdad. El camino hacia la paridad y la igualdad no consiste en consolidar la dependencia de la mujer a través de ayudas peyorativas".

El PSOE pide su dimisión

Por todo ello, el PSOE de Granada ha pedido que dimita y abandone sus cargos. La secretaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la formación, Mercedes Garzón, ha condenado sus manifestaciones que ha calificado de "prehistóricas y retrógradas", a la vez que ha considerado que "atentan contra los derechos de las mujeres, por lo que no nos representan ni tampoco a esta sociedad".

El PSOE: "Esta mujer tiene que pedir perdón ya que ella sola se ha desacreditado para representar a la ciudadanía como concejala en el Ayuntamiento de Peligros"

"Esta mujer tiene que pedir perdón ya que ella sola se ha desacreditado para representar a la ciudadanía como concejala en el Ayuntamiento de Peligros", ha señalado. Tras exigirle una "rectificación pública e inmediata" a esta responsable local, la dirigente socialista ha preguntado al presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, "si comparte este análisis deleznable que no se sostiene bajo ningún concepto", con frases como "no es verdad que la mujer gane, por hora, menos que el hombre".

Además, ha pedido a Pérez que explique "si esa es la forma en la que el PP de Granada entiende la igualdad y el papel de la mujer, que representa a más de la mitad de la población". Por su parte, la secretaria general del PSOE de Peligros, María José Mateos, ha anunciado que el grupo socialista en el Ayuntamiento de Peligros pedirá en pleno la reprobación de Mamen Castillo, así como su dimisión.