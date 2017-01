Activistas logran frenar el desalojo de Verónica y sus cuatro hijos en Madrid

MADRID.- Verónica López tiene 30 años y cuatro hijos menores. El 24 de enero podría perderlo todo, pero la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Leganés ha logrado frenar el desalojo de su vivienda. Verónica vive en un piso ocupado propiedad del Banco Popular en la localidad madrileña de Getafe, a donde llegó tras ser expulsada del piso en el que vivía por no poder pagar el alquiler.



Su renta mínima de 586 euros no alcanzaba para afrontar los gastos que supone mantener sola a sus cuatro hijos. “Mis hijos son pequeños, tengo una niña mayor, de notas y comportamiento ejemplar, y les da igual, la dejan en la calle”, ha declarado la joven a Público.

El Banco Popular emitió una orden de desahucio para el 24 de octubre que la Plataforma de Afectados de Leganés junto a la Asamblea de Mujeres de Getafe y Leganemos del Ayuntamiento de Leganés fueron capaces de frenar. Este mes la historia se ha repetido y han conseguido que el Banco Popular aplace de nuevo el desalojo. De no ser así, Verónica se quedaría en la calle, mientras que sus hijos tendrían que ingresar en un centro de acogida. Verónica se muestra desesperada. "Todos me cierran puertas y ha llegado el momento en el que me quitan a mis hijos", lamenta

El Ayuntamiento de Getafe no le podía ofrecer solución, dado que se acoge a la ordenanza por la cual solo prestan ayuda a los casos de desahucio por hipoteca o alquiler pero, tras la presión de las asociaciones, el banco ha paralizado el desalojo y ha instado al consistorio a buscar una solución con el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA).



La PAH de Leganés y la Asamblea de Mujeres han forzado una vía de negociación. "No vamos a tolerar que se queden en la calle”, aseguran. La candidatura de Unidad Popular de Leganés, Leganemos, también ha decidido apoyar esta causa, acompañando a la joven en sus reuniones con el banco y presionando para conseguir aplazar el desahucio y evitar que la familia se vea en la calle en pleno invierno. "No se puede dejar a la gente a la calle en invierno, eso contraviene las leyes europeas” ha afirmado Eva Martinez, concejala de Leganemos.

Con el desalojo paralizado, Verónica aguarda ahora que el Ayuntamiento de Getafe la ofrezca una alternativa habitacional.