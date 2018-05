El programa de La Sexta se desplazó a la ciudad de Murcia para recoger las denuncias de los vecinos de la ciudad que piden el soterramiento de las vías del AVE. Durante la grabación del reportaje, el periodista Fernando González, conocido como Gonzo, fue interrumpido por la Policía mientras dialogaba con una vecina por "resistirse" a abandonar una zona sin permiso para grabar.

Gonzo y la vecina insistieron que "nadie se había resistido". El periodista no daba crédito a lo ocurrido: "Que estemos grabando una entrevista y que venga la Policía a interrumpirnos es algo que no me había pasado en la vida", confesó Gonzo.

Los vecinos murcianos llevan 30 años pidiendo el soterramiento del tendido ferroviario que divide en dos la ciudad. "Se trata de la promesa electoral más incumplida en elecciones municipales y regionales de los últimos 30 años", relata Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento.

"A partir de ese momento ha aumentado la represión policial, aplicando la ley mordaza"

Esta reivindicación cogió fuerza hace unos meses cuando los vecinos "vieron que avanzaban los póster del muro que iba a dividir la ciudad", cuenta Contreras. Desde ese momento, la presencia policial aumentó: Fue en "la manifestación del 3 de octubre cuando salimos para desmantelar el muro construido. A partir de ese momento ha aumentado la represión policial, aplicando la ley mordaza".

"A la más mínima te paran y te piden el DNI", cuenta una vecina. El programa también contó con la presencia de una de las personas que más multas ha acumulado. En total, 4400 euros en multas, una de ellas "por mantener una actitud provocadora, a la vez de comer pipas de forma desafiante".

El Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, fue sometido a varias preguntas de los vecinos. Declaró ante las cámaras que "el soterramiento ya está realizándose". Además, justificó la presencia policial en el lugar porque "se han producido actos vandálicos y no se puede ocupar una infraestructura poniendo en riesgo la seguridad de la gente".