Se suspende el juicio al periodista Boro ante la no comparecencia de uno de los policías

El agente 99190 ha mandado un fax pasadas las 11:00 AM para decir que se encontraba "indispuesto" y no podía venir así q se aplaza al 3/10 a las 12:00.Fiscalía nos ofrecía un acuerdo al que hemos dicho que no. Gracias x todo el apoyo recibido. Nos vemos en octubre #LaHaineAJuicio pic.twitter.com/EHjbck63Ry