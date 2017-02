El temporal deja varios heridos en Galicia

El temporal de viento y lluvia que afecta a la Península ha causado varios heridos en Galicia en las últimas horas y ha provocado la suspensión del partido de Liga entre el Celta de Vigo y el Real Madrid por daños en una grada del estadio de Balaídos.

Un total de 35 provincias se encuentran hoy en alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h, costeros de fuerza 9 y lluvias que llegarán a descargar hasta 50 litros por metro cuadrado en 12 horas.

La comunidad más golpeada por el temporal está siendo Galicia, donde el Centro de Atención a las Emergencias del 112 ha gestionado alrededor de mil incidentes entre las 18 horas de ayer y las 12 horas de esta mañana, entre ellos diversos accidentes por la caída de árboles y escombros que han dejado varios heridos.

Dos fallecidos en A Estrada y Castroverde

En A Estrada ha fallecido una anciana al caer por las escaleras después de que su casa se viese afectada por un corte de luz a causa del temporal. El accidente, en el que también resultó herido su marido, tuvo lugar en una parroquia del municipio pontevedrés.



Según han confirmado fuentes de Protección Civil de la localidad, varias parroquias del municipio, entre ellas el lugar de As Quintas, en donde ambos vivían, carecen de suministro eléctrico desde este viernes por la noche. De hecho, estas mismas fuentes han explicado que se ha producido una avería "bastante grande" que todavía no ha sido subsanada. La mujer fallecida tenía 91 años.



Por otra parte, un hombre murió en el municipio lucense de Castroverde mientras esperaba una ambulancia, informa La Voz de Galicia. La llamada a emergencias para pedir ayuda se produjo sobre las 5.20 horas de la madrugada, pero según su mujer no llegó hasta las 8.00 horas porque "había muchos árboles tirados en la carretera y no se podía pasar", por lo que tuvieron que enviar una desde Lugo. Finalmente, ambas llegaron a la vez, cuando su marido llevaba muerto una hora debido a un edema pulmonar, según le indicó el medico a su esposa.

Una torre de alta tensión caída debido al temporal, en Silleda. / EFE

50.000 usuarios sin luz

Cerca de 50.000 usuarios se han quedado sin luz en Galicia a causa de la lluvia y el viento, según ha informado en un comunicado Unión Fenosa Distribución. Por provincias, la distribución de los usuarios sin suministro es la siguiente: A Coruña (18.336), Ourense-Lugo (17.532) y Pontevedra (13.821).



La compañía distribuidora ha reforzado el dispositivo desplegado con cerca de 50 operarios desplazados desde otros puntos de España, que se suman a las más de 500 personas, entre brigadas, operadores de red y de la plataforma telefónica, que hacen frente desde el miércoles por la noche a los problemas de suministro eléctrico causados por los temporales que afectaron a Galicia.

Parte del techo de la grada de Río de Balaídos ha perdido la cubierta. / EFE

Suspendidos los partidos del Dépor y el Celta

Asimismo, el temporal ha dañado parte de la estructura de una grada del estadio municipal de Balaídos, lo que ha provocado la suspensión del partido de Liga entre el Celta de Vigo y el Real Madrid.

Se trata del segundo encuentro aplazado por los estragos del viento, después de que ayer se cancelara el partido que iba a enfrentar al Deportivo con el Betis en Riazor.

Árboles caídos

En Coristanco (A Coruña), tres personas resultaron anoche heridas de carácter leve tras colisionar contra un pino que se había caído sobre la calzada. El árbol también causó daños en el tendido eléctrico.



La caída de un pino sobre un coche en Mos (Pontevedra) dejó dos heridos, rompió el vallado de una casa y causó daños en el tendido eléctrico.



En Melide (A Coruña) se produjo otro accidente de tráfico como consecuencia de la caída de un árbol: el conductor del vehículo fue trasladado a un centro sanitario, y en O Rosal (Pontevedra) una persona tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario después de sufrir un accidente con otro árbol.



En la provincia de Pontevedra -la más afectada por el mal tiempo-, un hombre resultó herido en Ponteareas tras caerle escombros de un edificio.

El temporal derribó varios árboles en la playa de A Madalena, en el concello coruñés de Cabanas. / CABALAR (EFE)

Cortes de luz

Entre las consecuencias del temporal en Galicia también están las incidencias en el suministro eléctrico, que están afectando a las granjas gallegas.



El sindicato Unións Agrarias ha reclamado una actuación inmediata de la Xunta de Galicia para que inste a las compañías eléctricas a reponer el fluido eléctrico en las granjas con carácter de urgencia, dado que muchas de ellas llevan 24 horas sin suministro y por lo tanto sin poder darles de beber a las vacas ni refrigerar la leche de los tanques.



En Castilla y León también se han registrado centenares de avisos: el Servicio de Emergencias 112 de la comunidad ha gestionado en las últimas horas más de 500 avisos por incidentes relacionados con el viento, que ha alcanzado los 130 km/h.



La mayor parte de las incidencias han tenido que ver con obstáculos en la calzada, tanto en los cascos urbanos de los municipios como en carreteras de la comunidad, a causa de la presencia de árboles, ramas, vallas de obra, algún contenedor de basura o señal.



También se han gestionado avisos que alertaban de objetos que habían caído a la calle o del riesgo que existía de que terminasen cayendo a la vía pública.

Un pino de grandes dimensiones se desplomó en la calle Bayona de Vigo. / SALVADOR SAS (EFE)

Emergencias en La Rioja y Navarra

Otras emergencias que se han producido a causa de las fuertes rachas de viento han sido accidentes viales sin heridos causados por la caída de objetos en la calzada, cortes de suministro eléctrico y el derrumbe de una casa abandonada en la localidad de Villardefrades (Valladolid).



Las fuertes rachas de hasta cien kilometros han destruido la bóveda y el coro de la Iglesia de Villangómez, en Burgos (vídeo). Solo ha quedado en pie el arco que sustenta las campanas más grandes. El templo ha tenido que ser cerrado al culto.



El viento en La Rioja, donde las rachas han llegado a alcanzar los 173,5 km/h, ha provocado 45 incidencias, principalmente en la zona oeste de la comunidad, sin ningún registro de daño personal.



Entre ellas, caídas de árboles en las principales vías interurbanas (A-12, N-232, LR-111 y LR-113), cortes de luz y teléfono en algunas localidades riojanas como Zarratón y Aguilar del Río Alhama y caída de toldos, postes y carteles en diversas vías urbanas e interurbanas.



En Navarra se han producido seis caídas de árboles en distintas carreteras, que han sido retirados para dejar libres las vías.



Mañana, se volverán a registrar rachas de vientos de 100 km/h, se producirán nevadas que dejarán acumulaciones de hasta 20 centímetros en Pirineos y Picos de Europa y olas de 7 metros en el Cantábrico. Como resultado, 43 provincias estarán en alerta, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).