El torero Padilla se pasea con una bandera franquista en una corrida.

El torero Juan José Padilla se ha enfundado una bandera franquista en una corrida de toros celebrada este sábado en la localidad jiennese de Villacarrillo.

La líder de Podemos en Andalucía Teresa Rodríguez ha denunciado a través de su cuenta de Twitter esta situación. Así, la diputada de la formación morada ha criticado la "exaltación del franquismo". "Juan José Padilla exaltando el fascismo en Villacarrillo (Jaén). Vergüenza de que esto siga pasando y no pase absolutamente nada", ha escrito.

Juan José Padilla exaltando el fascismo en Villacarrillo (Jaén). Vergüenza de que esto siga pasando y no pase absolutamente nada. pic.twitter.com/9fvxpURQ62 — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 16 de septiembre de 2017

El diestro ha justificado que la bandera no era suya. "La bandera no era mía. Me la lanzaron desde el público como ocurre en muchas plazas", ha explicado Padilla a El Mundo. No obstante, ha reconocido que "no" se sintió "incómodo".

"Para nada. ¿Por qué iba a sentirme incómodo? Ese símbolo es una cosa del pasado y yo vivo en el presente. El problema que tenemos los españoles no es si la bandera tiene el águila o no", ha señalado.

Las redes han reprochado al torero este gesto, reclamando al Estado que se juzgue este tipo de actos:

Juan José Padilla, torturador y asesino de animales, rindiendo homenaje a quienes torturaron y asesinaron a miles de españoles. Jaén 2017 pic.twitter.com/3I5y3pSTDw — Coordinadora 25S (@Coordinadora25S) 16 de septiembre de 2017

Juan José Padilla exaltando un régimen genocida sin miedo a que lo detengan quienes están ocupados persiguiendo alcaldes por poner urnas. pic.twitter.com/PfQxy6RUcC — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 16 de septiembre de 2017

El torero Padilla en una plaza de toros en 2017, pero lo delictivo y lo reprobable son los carteles del referendum catalán.

Fàstic infinit! pic.twitter.com/C5yg79ud3P — RataAbduïda//☆\\ (@RataDesletrada) 16 de septiembre de 2017

Las urnas son ilegales, la exaltación del franquismo no tanto. Hoy, en Jaén: Juan José Padilla. pic.twitter.com/oyMhKxRfg2 — Anita Botwin (@AnitaBotwin) 16 de septiembre de 2017

- Humor negro en Twitter: Cárcel.

- Titiriteros haciendo sátira: Cárcel.

- Juan José Padilla enalteciendo franquismo: Libertad de expresión. pic.twitter.com/9CDsJYhYnK — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) 16 de septiembre de 2017

Una vergüenza enorme, una ignominia y un insulto a la tauromaquia. Vomitivo es poco, Padilla. https://t.co/7qc3pmHOCj — Juanma Lamet (@juanmalamet) 16 de septiembre de 2017

Padilla ha declarado: "creí que era el aguilucho de los Judas Priest" pic.twitter.com/RtiCsy7JDo — SR.VEGETAL (@mejorchef) 16 de septiembre de 2017