Más de un centenar de jóvenes se ha concentrado hoy frente al edificio histórico de la Universidad de Salamanca para protestar contra la cátedra de Estudios Interdisciplinares de Tauromaquia de Castilla y León, promovida por el Gobierno autonómico y la institución académica salmantina.

La convocatoria, realizada a través de las redes sociales, ha llevado a suspender por "razones de seguridad" el acto de inauguración de la nueva cátedra, concebida como un proyecto de investigación y un foro abierto de debate, según el comunicado emitido por la Fundación General de la USAL.

Tras una pancarta en la que se podía leer "Salamanca despierta, la sangre no es cultura, ni el dolor es tradición", más de un centenar de jóvenes ha expresado su postura contraria a la creación de esa cátedra con gritos como "Fuera asesinos de la Universidad", "La tortura no es arte, ni cultura", "Los salmantinos son antitaurinos" o "Yo no me divierto con el sufrimiento".

Según Unamuno siempre le aburrieron y repugnaron las corridas de toros ¿Le aburrirá igualmente la ciencia a la USAL? #SinEmbargoElToroSufre pic.twitter.com/rEW3x9qaoK — equoderechosanimales (@EQUOAnimales) 24 de septiembre de 2017

En declaraciones a los periodistas, Raquel Machado, la representante de los concentrados, ha tildado de "vergonzosa" la decisión de la Universidad de Salamanca de poner en marcha una cátedra sobre esta temática por considerar que el dinero que se necesita para becas e investigación se gasta para cosas "obsoletas", en alusión a los toros.

Ha revelado que seguirán luchando para que, finalmente, la Cátedra no se ponga en marcha porque lo que quieren "es cultura y no esto" y ha calificado de "significativo" que en muy pocos días se hayan recogido más de 7.000 firmas a través de las redes contra la iniciativa académica.

Por su parte, el Círculo Podemos USAL, a través de un comunicado, ha considerado que hay prioridades "más importantes" que la creación de la cátedra de Estudios Interdisciplinares en Tauromaquia y que la inversión de 75.000 euros que la Junta ha destinado a ella "choca con los años de recortes en investigación" sufridos por la Universidad.

El toreo pide a la USAL que no ceda al "boicot antitaurino"

La Fundación del Toro de Lidia (FTL) ha pedido a la Universidad de Salamanca que no ceda al "boicot antitaurino". En un comunicado, denuncia el espíritu "totalitario" que ha derivado a la decisión por parte de la rectoría de la universidad de "doblegarse al chantaje de grupos antitaurinos, cuya amenaza al uso de la violencia ha sido el elemento causante de este atropello".

Para la FTL, la Universidad de Salamanca "no debería tolerar que una minoría violenta y contraria al conocimiento imponga su criterio dogmático por encima de cualquier otra consideración", y añade finalmente que harán "todo" lo que esté en su mano para "garantizar la realización del acto académico previsto" en fechas venideras.