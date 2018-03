La Semana Santa ha sido un poco más convulsa de lo deseado para el Papa Francisco después de que el diario italiano La Repubblica publicara el pasado día 28 de marzo un artículo en el que se atribuía al sumo pontífice la siguiente afirmación: "El infierno no existe". Ante el revuelo creado, la oficina de prensa de El Vaticano ha desmentido apresuradamente esas palabras en un comunicado.

El Vaticano reconoce que el Papa mantuvo un encuentro con el autor del artículo, el prestigioso periodista italiano Eugenio Scalfari —que es, además, cofundador de La Repubblica— , pero niega que el Papa haya dicho que el infierno no existe. "No se citan las palabras textuales pronunciadas por el Papa", asegura tajante el comunicado.

En el artículo, ampliamente difundido en Italia, Scalfari preguntó al Papa qué pasa y a dónde van a parar las almas pecadoras. La respuesta del Papa Francisco recogida por el diario habría sido la siguiente: "No son castigados. Aquellos que se arrepienten obtienen el perdón de Dios y toman su lugar entre las filas de quienes los contemplan, pero aquellos que no se arrepienten y no pueden ser perdonados desaparecen. El infierno no existe, la desaparición de almas pecadoras existe".

Tras el revuelo causado, El Vaticano explica en su nota de prensa que "lo que informa el autor en el artículo es el resultado de su reconstrucción [...] Por lo tanto, ninguna cita del artículo antes mencionado debe considerarse una transcripción fiel de las palabras del Santo Padre". El comunicado puntualiza, además, que el Papa Francisco efectivamente recibió a Scalfari, "pero no le dio ninguna entrevista".

Según informa el canal RT, no es la primera vez que Scalfari se ve afectado por la polémica en torno al Papa. A finales de 2013, tras reproches de la Santa Sede por la transcripción inexacta de una entrevista con el papa Francisco, el periodista admitió que no suele grabar ni tomar nota de sus entrevistas.