Verstrynge, tras su absolución: "No vamos a dejar solo a Iván, los tres somos inocentes"

No las tenía todas consigo, pero ya respira más tranquilo. "Con la justicia nunca se sabe pero éramos inocentes", asegura el expolítico y profesor de Ciencia Política Jorge Verstrynge, en declaraciones a Público, tras conocer la noticia de su absolución. Se enfrentaba a una petición de la Fiscalía de tres años y medio de cárcel por los delitos de atentado a la autoridad y de lesiones a un agente durante una manifestación por la República en 2014.

Tanto él como otro de los tres acusados han sido absueltos. El tercer detenido aquella tarde en la que el rey Felipe VI fue proclamado sí ha sido condenado. "Éramos inocentes los tres acusados, aunque hay una pequeña condena que se recurrirá", afirma Verstrynge desde París.

Se trata de Iván Torrico, un joven condenado a diez meses de cárcel por delito de atentado contra agentes de la autoridad y al que el expolítico no va a abandonar. "No sé por qué le han condenado, no he podido leer el auto. Cuando llegue a Madrid, hablaré con él. Le vamos a ayudar y a apoyar. A la cárcel no va a ir, es un chico joven y le ha caído muy poco. Su abogada lo va a recurrir y los van a ganar seguro", confía.

"Habría sido tremendamente injusto que nos condenaran"

"Habría sido tremendamente injusto que nos condenaran", insiste el expolítico, que agradece la labor a su abogado, Endika Zulueta. "Ha estado magnifico", incide. Verstrynge también tiene buena opinión del juez. Cree que ha sido "ecuánime, neutral y benevolente". "Eso te permite volver a tener esperanza en la Justicia española, en que es independiente”, dice. O al menos en algunos jueces, porque "los hay de mucho peaje".

"La variedad de las imágenes permite afirmar con total seguridad que Verstynge no empuja a ningún agente", asegura el magistrado. Los mismo que ha defendido el acusado desde el momento de su imputación. "Es que cuando vi la actuación de los disturbios aquel día pensé que no era real lo que veía", dice refiriéndose al momento en el que intentó abandonar la manifestación, junto a su mujer y su hijo menor de edad, y fueron bloqueados por un cordón policial. Tras un momento de tensión fue reducido y detenido. De eso hace ya más de dos años. La justicia es lenta.

"Son tantas situaciones de una injusticia tan grande que cada vez más se va a generalizar el tema de las absoluciones"

No tiene la misma opinión de la Fiscalía. "No nos engañemos, la Fiscalía es el Gobierno, y la postura del Gobierno en este caso era demencial", critica. De hecho recuerda que, tras terminar su vista oral ante el juez, la propia fiscal le pidió disculpas. "Me dijo 'Jorge, lo siento, no es nada personal' y yo le agradecí mucho que me lo dijera. Eso significa que el fiscal tiene que hacer el paripé porque le toca, porque lo manda el Gobierno", afirma Verstrynge.

El profesor de la Complutense piensa que hay "muchas situaciones de una gran injusticia" en este país, como las condena a César Strawberry, los más de 300 sindicalistas encausados por ejercer su derecho de huelga y tantos y tantos manifestantes detenidos que se enfrenta a penas de cárcel por nimiedades y que, en la mayor parte de los casos, acaban como Verstrynge, absueltos. "Son tantas y de una injusticia tan grande que cada vez más se va a generalizar el tema de las absoluciones", opina. "No lo digo sólo porque acaben de absolver a Monedero" (risas). Hoy tiene el humor para bromas.