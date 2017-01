Verstrynge se sienta en el banquillo: "Se hiperprotege a la autoridad y se censura el derecho a manifestarse"

MADRID.- El politólogo y expolítico Jorge Verstrynge, para quien la Fiscalía pide tres años y medio de cárcel, se sienta este martes en el banquillo acusado de atentado a la autoridad y lesiones a un policía durante la concentración en la Puerta del Sol de Madrid a favor de la República y del derecho a decidir, coincidiendo con la proclamación del Rey Felipe VI, en 2014. "Nuestro Código Penal es el más duro de todo la Unión Europea: se hiperprotege a la autoridad y se censuran los derechos de los ciudadanos, como el de manifestarse", ha expresado su abogado Endika Zulueta.

Las partes acordaron suspender el juicio, previsto para el 17 de noviembre, debido a que un policía nacional y el periodista que grabó la pelea no comparecieron ante el tribunal. Así, el Juzgado de lo Penal 13 de Madrid, encargado de juzgar a Verstrynge y a otras dos personas, aplazó la vista oral para este martes.

Zulueta entiende que el juicio no debería llevarse a cabo. "Como ocurre con muchos otras vistas de este tipo, esta también me parece una barbaridad", ha señalado a Público.



Verstrynge fue detenido junto a otras seis personas cuando participaba en la protesta convocada por la Coordinadora 25-S y no comunicada oficialmente a la Delegación del Gobierno. "Si no se autoriza una manifestación, lo más lógico es que la policía no permitiera la entrada de los ciudadanos a la Puerta del Sol, no retenerlos allí, como sí hicieron", ha añadido el abogado.

Endika Zulueta confía en la absolución de su defendido, ya que Verstrynge sólo ejercía su derecho y "en ningún momento golpeó a nadie". Sin embargo, en el escrito de acusación, el Ministerio Público relató que el expolítico dijo que quería irse a su casa e intentó saltar el fuerte cordón policial que rodeaba a los concentrados. Se dirigió "airadamente" a tres de los agentes a los que espetó: "Yo paso por mis cojones". Después, "propinó un fuerte empujón" a uno de ellos, lo que provocó su caída y la lesión en la mano.

"Ni le pegué al agente, ni nadie cayó al suelo. No sé de dónde se sacaron que yo les empujé y formé la aglomeración que desencadenó en la carga policial", defendió el profesor de Ciencia Política de la UCM en una conversación con Público.

La Fiscalía de Madrid solicita, además, que se le imponga una multa de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil en compensación por las lesiones sufridas por el policía.

El Ministerio Público también acusa a otras dos personas, Iván Torrico y Manuel Prada, de los supuestos delitos de atentado y resistencia a la autoridad y pide para ellos dos años de prisión y multa 720 euros y 8 meses de prisión y 540 euros, respectivamente.