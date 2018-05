La vicesecretaria de Igualdad del PSOE de Murcia revela que fue violada a los 19 años

La vicesecretaria general de Economía e Igualdad del PSOE murciano, Gloria Alarcón, ha denunciado en su cuenta de Twitter que fue violada con 19 años, siendo virgen, por un conocido en la fiesta más popular de Murcia.

"Solo dije: 'No me hagas daño'. Fui al hospital. No denuncié. Me costó años recomponerme. Que entiendan los hombres que un No es No y que lo que vaya más allá es agresión sexual", añade el mensaje tuiteado en el marco de la campaña #cuéntalo, impulsada por la periodista Cristina Fallarás para denunciar estos abusos.

#Cuentalo Tenía 19 años y era virgen. Sucedió en la fiesta más popular de Murcia. Me violó un conocido. Solo dije “no me hagas daño”. Fui al hospital. No denuncié. Me costó años recomponerme. Que entiendan los hombres que un No es No y que lo que vaya más allá es agresión sexual — Gloria Alarcón G (@GloriaAlarconG) 3 de mayo de 2018

Alarcón, doctora en Derecho y profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia (UMU) e investigadora principal del Observatorio Fiscal de esa institución, ha recibido mensajes felicitándola por su valentía del líder socialista murciano, Diego Conesa, y de la diputada socialista en el Congreso Zaida Cantera.

"Zaida, ¿o somos valientes, o que nos queda? Como mínimo, tu responsabilidad por tu hija, la mía por mi hijo y así, nuestra responsabilidad con toda la humanidad", le ha contestado tras señalar que sabe que su manada la acompaña porque ella es "manada de otras".

"Juntas somos muchas y vamos a cambiar el mundo. Ya lo estamos haciendo", ha añadido.

En otro de los hilos, señala: "Mira que el dolor se apodera nuevamente de ti. Pero es más fuerte la valentía que tenemos que transmitir para que no siga sucediendo. Estamos en las vidas importantes. Esto es muy importante".

"Tengo muchas ganas de llorar", dice en otro momento, a lo que la la cabo en la base de Alcantarilla (Murcia) Teresa Franco, expedientada por el Ejército del Aire por su actividad como representante de la Asociación Unificada de Militares Españoles, le responde: "Pues llora. Tu entorno cercano te cuida (...) Enseguida estarás arriba, en tus taconazos o zapatillas mega fashion, pisando fuerte y abriendo camino, que es lo tuyo".

Desde la oposición, la portavoz del PP murciano, Nuria Fuentes, le dice: "Admiro tu fuerza y valentía. Gracias por tener la generosidad de abrir una parte de tu vida tan dura para ayudar a tantas mujeres. Te mando todo mi cariño y respeto. Juntas conseguiremos cambiar las cosas, por nosotras y por nuestras hijas. Mucha fuerza!!".