El líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha anunciado hoy que el próximo martes presentará en el Congreso una ley de gestación subrogada, que sería la primera en España, y que será "altruista y garantista".

Según este proyecto, podrán solicitar ser padres por este método españoles o residentes en España, las mujeres gestantes tendrán que ser mayores de 25 años y lo harán sin recibir remuneración.

"Hay gente solidaria para donar vida", ha destacado Rivera, que han resaltado que "los niños (nacidos por gestación subrogada en otro país) no pueden esperar a la puerta de un registro civil" y "tampoco hay derecho a que una familia hipoteque su casa para ser padre o se tenga que ir al extranjero".

El líder de Cs "ha añadido que el prohibicionismo no es la solución" y ha pedido a los demás partidos que "sean valientes, no pongan trabas y no se dejen llevar por presiones internas"

La gestación subrogada o vientre de alquiler es uno de los temas que más controversias levanta en relación a los derechos de las mujeres. En el reciente congreso federal de PSOE, una parte minoritaria de los delegados apostaron por reabrir el debate sobre su regularización, propuesta que no fue votada por recibir menos del 20% de los apoyos.

El pasado mes de abril ve creó en España la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, que reúne a más de 50 organizaciones feministas y grupos LGTBI que denuncia la explotación del cuerpo de la mujer y que afirma que la donación altruista es una falacia. Se trata de una "mentira" y una "tapadera" para garantizar el reconocimiento inmediato en España de la filiación de niños gestados por "vientres de alquiler" en el extranjero, afirmaba entonces una de sus fundadoras.



La propuesta de una ley que regule esta práctica dentro de esta legislatura estaba recogida ya en el programa con el que la formación naranja se presentó a las últimas elecciones.

Rivera ha asistido hoy en Madrid a un encuentro sobre nuevos tipos de familia en el mercado de San Antón, en el barrio de Chueca