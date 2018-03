María Salmerón, condenada por incumplir el régimen de visitas de su hija con su exmarido condenado por maltratarla, ha criticado hoy al Tribunal Supremo por anular el indulto que le concedió el Gobierno en 2016 y ha anunciado que volverá a pedirlo porque no es "ninguna delincuente". Salmerón ha considerado "una verdadera injusticia" que le hayan revocado el indulto porque, a su juicio, "hay cosas que son mentiras y no se acogen a la verdad".



El Supremo acaba de anular el tercer indulto parcial concedido por el Consejo de Ministros a María Salmerón el 22 de julio de 2016 en el que le conmutaba la pena de cuatro meses de prisión por 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad y el pago de 6.000 euros a su exmarido -que fue condenado a 21 meses de cárcel por violencia de género- en concepto de responsabilidad civil.



El alto tribunal argumenta que el indulto no estaba suficientemente motivado y que Salmerón no ha cumplido las condiciones que implicaba, es decir, los 30 días de trabajo para la comunidad y el pago de la indemnización.



En una concentración a las puertas de los juzgados de Sevilla, Salmerón ha alegado que no ha recibido la notificación para realizar los trabajos en beneficio de la comunidad pese a que comunicó en los juzgados un cambio de domicilio para dirigirse a ella.



También ha señalado que su exmarido "está cobrando" porque desde noviembre le están embargando su nómina, aunque ha admitido que no inició los pagos voluntariamente porque no tiene "liquidez" y el banco no le da crédito.



Ha arremetido duramente contra la justicia por "hostigamiento" y ha acusado al Supremo de "dejarse contaminar por una de las partes", su exmarido, que recurrió al contencioso administrativo la concesión del indulto y "está utilizando al sistema judicial para torturarme".



Asimismo ha criticado la "durísima" sentencia del TS que señala que dada la cercanía del tercer indulto con uno anterior, el "deber" del Gobierno de razonarlo era "especialmente intenso so pena de terminar convirtiendo la concesión del indulto en un salvoconducto para delinquir en el futuro".



"Yo no soy ninguna delincuente, soy una madre que ha protegido o intentado proteger a mi hija de un maltratador, que saben que los que no la han protegido son ellos", ha denunciado respaldada por la concentración de asociaciones feministas a la que han acudido la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, y la portavoz municipal de Participa Sevilla, Susana Serrano.



También ha señalado que la sentencia "condena al Estado, no me condena a mí" pues anula una resolución del Gobierno y de hecho le impone el pago de 4.000 euros de costas, para criticar que "encima de que yo tengo que pagar a mi maltratador por maltratarme ahora el Estado le tiene que pagar al maltratador".



Salmerón ha aprovechado su comparecencia para pedir una reunión al ministro de Justicia, Rafael Catalá, para hacerle llegar toda la documentación que prueba que no ha intentado "eludir a la Justicia", y ha insistido en que solicitará de nuevo el indulto cuya anulación enmarca en un "toque de atención" a otras mujeres en su situación: "Significa ojito a navegantas".