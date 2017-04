El linchamiento personal al que Cassandra se enfrenta por su condición de transexual es diario. Desde que fue imputada y posteriormente condenada por hacer chistes en Twitter sobre el asesinato de Carrero Blanco, los insultos y comentarios transfóbicos son continuos.

Los ataques están alimentados desde diferentes medios de comunicación por columnistas, tertulianos y políticos del PP que se escandalizan por un chiste sobre el asesinato del número dos de la dictadura (hace 40 años y cuando la tuitera ni había nacido), pero no tienen reparos en insultar y burlarse de la condición sexual de una joven de 21 años.

A continuación, algunos ejemplos de los insultos y comentarios que Cassandra ha tenido que soportar:

1 /6 “La barítona Cassandra”

“Lo primero que me sorprendió de la entrevista que ayer le hizo Ferreras a Cassandra Vera […] fue el timbre de su voz”. Así comienza el artículo titulado “Condenada Cassandra”, de Jorge Bustos, que fue publicado el pasado 31 de marzo en El Mundo. Y sigue: “Confieso que esperaba algo más melódico, o menos pedregoso, pero en todo caso no se me ocurriría bromear al respecto de la condición trans de la entrevistada, porque yo soy un hombre de mi tiempo”.

El texto también tilda a Cassandra de “barítona”: “Yo jamás diría en público que si las niñas del autobús tienen vulva, la barítona Cassandra en su lugar tiene Twitter”.