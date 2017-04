Por Christian González y Sandra Rodríguez

¡Ya es miércoles, tremendings!

— United States of Leo (@leomuyloco) 4 de abril de 2017

¡Venga que ya estamos rozando el fin de semana!

Vamos con la actualidad. Hoy viene, como siempre, centrada en los temas importantes

— No Soy Del PP (@elpadrecorajede) 5 de abril de 2017

Sí, hoy vamos a hablar de Coca-Cola

Ramón Espinar ha sido pillado comprando dos Coca-Colas

¡Madre mía, Espinar!

Como es lógico, se ha creado un poco de revuelo

Y es que ha decepcionado a mucha gente

@acongojante3 Light? Ni me hables, Espinar!

¡Qué esperaba!

Y además no una...¡dos!

Y se pidió dos Coca-Colas, dos nada menos, no una no, dos se pidió el tío ... pic.twitter.com/2gL9OSZfFL

Tenemos imágenes exclusivas del momento

— The Godtrainer (@TheGodtrainer) 4 de abril de 2017

Y es que Podemos acababa de pedir esa misma mañana en el Senado que se retiraran todos los productos de Coca-Cola

Así que, claro, se ha liado un poco

¡Anda, que si me llego a pedir un Nesquik! pic.twitter.com/0cSJGMqZF7

— No Abras Paz (@noabraspaz) 4 de abril de 2017

Si os ponéis así porque Ramón Espinar se tome una Coca-Cola, no me quiero imaginar el día que os enteréis de la financiación en B del PP.

¿Pero es que Espinar no está informado?

Vergonzoso lo de Ramón Espinar con la Coca Cola, ¿ese no sabe la de terrones de azúcar que contiene eso?

Al final ha tenido que dar explicaciones

Ya ha pedido perdón

Lo siento, me he tomado una Coca-Cola y no volverá ocurrir.

— Moe de Triana (@moedetriana) 5 de abril de 2017