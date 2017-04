Por Christian González y Sandra Rodríguez

¡Ya es jueves!

La semana pesa, sí. Pero, venga, un café y a funcionar…

Hoy, por cieto, se cumplen 25 años sin Isaac Asimov, el hombre que predijo la aparición de los robots

Lo que no predijo Isaac Asimov fue que Franco y Carrero Blanco seguirían mandando gente a la cárcel después de muertos. — Fairlaine (@Fairlane4) 6 de abril de 2017

Vamos con las noticias. ¿Creíais que la cosa había acabado tras el juicio a Cassandra? Pues... nunca subestiméis el poder de este país para sorprenderos. La Audiencia de Madrid ha admitido la denuncia de una asociación franquista contra el Gran Wyoming y Dani Mateo por un chiste

Sí, sí. Habéis oído bien... ¡de una asociación franquista!

Una Asociación Franquista, en vez de estar ilegalizada, denuncia a Wyoming y Dani Mateo! Una Democracia Franquista hay en España. pic.twitter.com/fjC2XR5DJz — Esparroquí (@Esparroqui) 5 de abril de 2017

Cambio en el Cortinas de Humo F.C:

Salen Cassandra y Espinar y entran al terreno de juego Wyoming y Dani Mateo. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 5 de abril de 2017

Os he comentado lo bonito que me parece el Valle de los Caídos? Desmontaría la Sagrada Familia para hacer otro allí... #BeautifulValley — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 5 de abril de 2017

¡Tremendo!

Es tremendo. Humoristas venezolanos, a juicio por burlarse del mausoleo de Hugo Chávez. https://t.co/3TFSFpQaDh — gerardo tecé (@gerardotc) 6 de abril de 2017

OJO: podría haber un vídeo de Wyoming y Dani Mateo tomándose una Coca Cola mientras escuchan a la orquesta Mondragón. #HazteOirHackeado — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 5 de abril de 2017

.@DaniMateoAgain "es como si a Woody Allen le juzgan por hacer bromas sobre el holocausto". Está alucinado, cono todos, claro. pic.twitter.com/FpPAEjcpYQ — Anita Botwin (@AnitaBotwin) 6 de abril de 2017

Al parecer hay gente ofendida

¿Que hay gente ofendida porque en el Valle de los Caídos yacen más de 30.000 cuerpos sin consentimiento alguno? Ah no, por un chiste. — Moe de Triana (@moedetriana) 6 de abril de 2017

Esto de que sea delito hacer chistes...

Por un chiste en el que Carrero se estrellase en su platillo volante contra el Valle de los Caídos echándolo abajo, ¿cuántos años serían? — gerardo tecé (@gerardotc) 6 de abril de 2017

¡Quieto todo el mundo, esto es un sarcasmo! — Dolors Boatella (@DolorsBoatella) 6 de abril de 2017

Qué asco más grande. — La Madre de Brian (@LaMadredeBrian) 6 de abril de 2017

Lo de Wyoming y Dani Mateo no sé si es o no delito, pero los discos de rancheras de Bertín Osborne ya me dirás. — Pablo Tilox (@PabloTilo) 5 de abril de 2017

No os gusta el Valle de los Caídos, no os gusta Hazte Oír, no os gusta El Yunque, NO OS GUSTA NADA!!! — SrCaronte (@SrCaronte) 6 de abril de 2017

El próximo "Club de la Comedia" se grabará desde Soto del Real. — Cricri (@buttercri) 6 de abril de 2017

ÚLTIMA HORA: Un juzgado de Mordor admite a trámite una denuncia contra Gandalf y Frodo por ofender los sentimientos de los orcos. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 6 de abril de 2017

Ahora hay que tener mucho cuidado con lo que se dice

¿Dónde está el límite para que no me denuncien? ¿Puedo hacer diálogos de gitanos como antaño? — Cantinflas (@Cantinflas6) 6 de abril de 2017

Voy a empezar a robar, no vaya a ser que acabe en la cárcel. — Flange Doozer (@FlangeDoozer) 6 de abril de 2017

Eso sí la justicia es igual para todos... los rojos

Y ahora Wyoming y Dani Mateo,esto ya es el colmo.Los humoristas a la carcel, y los corruptos en la calle, es la nueva forma de gobernal. — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) 6 de abril de 2017

Han denunciado a Wyoming y Dani Mateo a ver si ocupan ya en la cárcel los huecos que no ocupan Blesa y Rato. Que tenemos las celdas vacías. — La Merkel (@GobernoAlem) 6 de abril de 2017

Vivimos en un país donde Rafael Hernando puede reírse de las victimas de Franco pero Wyoming y Dani Mateo no pueden reírse del franquismo pic.twitter.com/ijKvO32A1Z — Dios (@Sr_Dios) 5 de abril de 2017

Todo preparado en la Audiencia de Madrid para juzgar a Wyoming y Dani Mateo. pic.twitter.com/MCQd5qHrTm — Fairlaine (@Fairlane4) 6 de abril de 2017

Cambiemos de tema (o no). Ayer el expresidente José María Aznar fue entrevistado por Bertín en su programa ‘Mi casa es la tuya’

Y después de #MiCasaAznar emiten el de Esperanza Aguirre. Haced café que luego viene #MiCasaFranco. — Facu Díaz (@FacuDiazT) 5 de abril de 2017

¿Entonces cómo ha quedado la cosa entre Bertín Osborne y Aznar? ¿Quién la tiene más larga?#MiCasaAznar — El Imbécil (@Imbecilismo) 5 de abril de 2017

Voy a vomitar y vuelvo #MiCasaAznar — Alice (@Comunase) 5 de abril de 2017

¿Cómo ha estado Aznar con Bertín Osborne? ¿Tan natural, sencillo y buena gente como siempre? — gerardo tecé (@gerardotc) 5 de abril de 2017

Estamos en condiciones de ofreceros un resumen fidedigno de la charla

GEORGE BUSH DERROTÓ AL TERRORISMO EN ESPAÑA GUERRA DE IRAK QUÉ GUERRA YO SALVÉ A ORTEGA LARA YO MATÉ A VOLDEMORT — Masa (@masademocrata) 5 de abril de 2017

Y también tenemos imágenes

Y le dije a George Bush: no pero me gustaría verlas, jeje jeje ! pic.twitter.com/y2fuMXQx9P — Fer Novato (@fer_novato) 6 de abril de 2017

RT por el final inesperado ! pic.twitter.com/Y9UJLdiHga — Fer Novato (@fer_novato) 6 de abril de 2017

Una entrevista, como imagináis, muy dura

Aznar fue a contar su verdad. También tenemos imágenes de este momento

En el programa, en fin, ha contado cosas...

-¿Has vuelto a ver a los invitados a la boda de tu hija?

-No. Hace tiempo que no paso por la Audiencia ij ij ij #MiCasaAznar pic.twitter.com/QxU9rvwvkF — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 5 de abril de 2017

-¿De verdad pensaste ponerte tetas?

-Pero así de gordas, Bertín.

-Me habrías gustado. pic.twitter.com/Ix5iCE2nWQ — Agente Craich (@ACraich) 5 de abril de 2017

Dice que enseñó a sus hijos a no tener nada por ser su padre. Claro

Dice Aznar en el masaje de Bertin que enseñó a sus hijos a que no tuviesen Nada por ser El su padre.. y se queda tan ancho.. #MiCasaAznar pic.twitter.com/lDlBF92LGW — Sayonaratroika (@rcabrero75) 5 de abril de 2017

uenta con tranquilidad lo democrática que fue la sucesión en el PP cuando él se fue…

Señorias vean al "Democratico" Sr Aznar confesando como decidió al "pito-pito-gorgorito" quien iba a ser el "Heredero" del PP.

#MiCasaAznar pic.twitter.com/3nMRbKu86Z — TIP_ETERNO (@TIP_RETURNS) 5 de abril de 2017

Dice que no se arrepiente de habernos metido en la guerra de Irak

—Entonces, ¿lo de las armas de destrucción masiva os lo inventasteis? —Sí porque los tengo así. pic.twitter.com/kwHtJz32Km — VICE España (@VICESPAIN) 6 de abril de 2017

Tuitear=Terrorismo

Rapear=Terrorismo

Titiriteros=Terrorismo

Chistes de Carrero=Terrorismo

No arrepentirse de la guerra de Irak=Democracia — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) 6 de abril de 2017

Aznar sigue orgulloso de su foto en las Azores y se supone que de una guerra basada en falsedades.

No tiene remedio. — Fernando Garea (@Fgarea) 5 de abril de 2017

El único líder que no ha pedido perdón… Iría 100.000 veces a la Guerra de Irak #MiCasaAznar pic.twitter.com/amhLBDJZnQ — ⒺⓈⓅⓅⒺⓄⓃⓏⒶ (@EsppeonzAguirre) 6 de abril de 2017

De hecho dice que nunca ha tenido una foto mejor que la de las Azores. Eso lo dudo...

Aznar ya tiene una foto mejor que la de Azores. pic.twitter.com/b0Cjtau7pm — Sheila Ljungberg (@SheilaLjungberg) 6 de abril de 2017

"Nunca he tenido mejor foto que la de las Azores."

José María Aznar. pic.twitter.com/3V2bZvwhgG — Fer Novato (@fer_novato) 6 de abril de 2017

Aznar mintió a Bertín. Su mejor foto no es la de las Azores #MiCasaAznar pic.twitter.com/njTrccFFY5 — Likes Cero (@LikesCero) 6 de abril de 2017

Ahora, vete tú a hacerle cambiar de opinión. Sólo hay una forma de que él viera esa foto como nosotros la vemos

En cualquier caso nos ha venido bien para recordar de dónde vemos y cómo era este tipo

Casi 10 millones de personas votaron a Aznar. Yo no le dejaría ni al cuidado de mis plantas. #MiCasaAznar — PabloMM (@PabloMM) 5 de abril de 2017

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (Los tuits absurdos del día)

-Vas de izquierdas pero tienes iPhone.

-Vas de derechas y trabajas 8 horas cuando es un derecho conseguido por anarquistas.

-No me líes,rojo — laquintacolumna (@laquintacolumna) 5 de abril de 2017

La OMS dice que el aceite de palma es malo porque aún no ha visto al Osasuna. — Bien (@TraedRuffles) 5 de abril de 2017

Me he despertado casi a las diez

y me he quedado en la cama

más de tres cuartos de hora

y ha merecido la pena. pic.twitter.com/KcBx5iqtGS — LoveWillTearUsAznar (@lwtuaznar) 1 de abril de 2017

¿Esa que viene no es tu suegra? pic.twitter.com/XytPgYoMy6 — 🎲 Loco Manson (@cuenta_C) 5 de abril de 2017

—Ah coño si esta no es Soraya... pic.twitter.com/RP5mMx9iSj — Residente Vil (@ResiVil) 5 de abril de 2017

no digas nada, solo retuitea pic.twitter.com/ERItbHpQRH — jezucrihto xd (@yisucrist) 6 de abril de 2017

- Eres un pedante.

- Me atribula y apabulla tu desdén. — Superlópez (@Superlopezxxl) 6 de abril de 2017