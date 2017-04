La multinacional Pepsi ha retirado este miércoles un anuncio, tras las numerosas críticas recibidas en las redes sociales, que tachaban el spot de "ofensivo" e "insensible". La modelo Kendall Jenner posa en una sesión fotográfica a las puertas de un hotel de lujo cuando ve una protesta callejera y se une a ella. Jenner consigue frenar la acción policial entregándole una Pepsi a uno de los agentes.

El anuncio ha despertado la polémica y los usuarios de las redes han criticado la "insensibilidad" con la que trata las reivindicaciones sociales. La escena de Jenner entregándole una lata de Pepsi al policía parece una copia de la imagen de 2016 en la que la manifestante Iesha Evans se enfrenta de forma pacífica a dos agentes de policía en una manifestación social contra el racismo.

the new @Pepsi ad evoking imagery of @IeshiaEvans in Baton Rouge is total exploitative brand social activism bs 👋🏼 pic.twitter.com/YzAFtWEzDO — Sherry (@slchen_) 4 de abril de 2017

La utilización de las protestas sociales para promocionar su marca ha provocado la reacción de los tuiteros, que han llenado de críticas las redes sociales.

If they only would have given the cops a Pepsi.. pic.twitter.com/gu1axy5Egv — Karen Civil (@KarenCivil) 4 de abril de 2017

La marca ha pedido disculpas en su cuenta de Twitter, asegurando que su intención era mostrar un mensaje de unidad: "Pepsi quería proyectar un mensaje global de unidad, paz y entendimiento. Claramente no hemos cumplido con nuestros objetivos, y pedimos disculpas". También se ha disculpado con la modelo por "someterla a esta situación". El spot ha sido retirado un día después de su publicación.