Cuando una portada vale más que mil palabras: ‘Libération’ y los niños de Siria

La guerra es cruel; se lleva a hombres, mujeres y niños, por lo que deja un panorama desolador. Una realidad que a menudo no llega a los ojos de aquellos que nos encontramos alejados del campo de batalla. Este 6 de abril, Libération saludaba la mañana con una imagen cruda pero muy real.

La portada muestra las consecuencias del ataque químico a la ciudad siria de Khan Sheikhun este martes, ataque que le costó la vida a 86 personas, de las cuales 30 eran niños. La revista expone sus cadáveres petrificados y amontonados.

Libération ha sido criticado por la dolorosa imagen argumentando que ataca los códigos deontológicos del periodismo, según los que no se debería retratar a niños en situación de violencia. No obstante, la guerra no hace distinciones y afecta sobre todo a los más jóvenes, al futuro del país.

Esta fotografía fue, además, empleada por la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, durante la reunión del Consejo de Seguridad de este miércoles, donde se debatía si condenar el ataque. Finalmente Rusia vetó dicha propuesta.

Los países que financian las armas de la guerra

La dolorosa imagen contrasta con el silencio de los principales culpables, los países y empresas que fabrican, financian y venden las armas con las que se producen estas tragedias. Algunas voces recuerdan que no sólo el ataque químico del dictador Al Assad es responsable de la muerte de personas inocentes: Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudí, el Estado Islámico, Al Qaeda, incluso España, participan en esta industria que genera y posibilita la tragedia.

Los defensores de mostrar imágenes tan duras como las de 'Libération' consideran que estas fotografías ayudan a los ciudadanos a tomar conciencia de la guerra que azota a Siria desde hace más de seis años. El fotoperiodismo, sostienen, puede informar llamando la atención sobre estas situaciones con imágenes igualmente amargas. Algo parecido ocurrió con el caso de Aylan Kurdi, el niño de tres años ahogado en el Mediterráneo cuando intentaba llegar a Europa. En el periodismo, como en la vida, a veces una imagen vale más que mil palabras.