"La depresión se puede tratar: el primer paso es hablar". Más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión, una enfermedad mental que continúa siendo un tabú para la sociedad y carga con un gran estigma. La OMS dedica el Día Mundial de la Salud a esta enfermedad con el mensaje "#Hablemos", pidiendo a todas las personas que la padecen que no continúen en silencio. Muchas de ellas, de hecho, son incapaces de detectarla.

Tristeza y pérdida de interés en los adolescentes y adultos jóvenes

La Organización Mundial de la Salud señala que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, en un país en el que se quitan la vida cada año cerca de 800.000 personas.

Agobio y falta de lazos de afecto con el bebé en la depresión postparto

Las madres que sufren este tipo de depresión sienten una gran culpabilidad por no ser capaces de establecer lazos de afecto con su bebé y no hablan por miedo a ser señaladas, ya que no son conscientes de que esta enfermedad es más frecuente de lo que piensan. Por ello, la OMS insiste en que pidan "ayuda para usted y para su bebé".

La soledad o la pérdida de autonomía son causas de la depresión en personas de edad avanzada

Las redes sociales se han unido a la campaña para que la depresión deje de ser un tema tabú en la sociedad.

Hoy, #DiaMundialdelaSalud, infografía sobre la depresión, la enfermedad en la que se ha centrado la #OMS para conmemorar este día pic.twitter.com/6i7MscOYKe — EFEsalud (@efesalud) 7 de abril de 2017