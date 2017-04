La sonrisa que irritó al fascismo

La fotografía de una joven británica que sonríe a un manifestante de extrema derecha en Birmingham se ha vuelto viral en internet. Saffiya Khan combatió al líder de English Defence League (EDL), Ian Crossland, con una sonrisa cuando vio como 25 hombres rodeaban a una mujer que previamente había llamado racistas a los integrantes del grupo. La joven acudió en su ayuda cuando vio que la policía no hacía nada para remediar que aquellos hombres acorralasen a la mujer.

Los hechos tuvieron lugar durante la manifestación organizada por EDL como protesta tras el atentado de Londres del 22-M.

Cuando Khan se encontró cara a cara con Crossland, que seguía acorralando a la mujer, la jóven británica mantuvo la calma y le lanzó una sonrisa al líder del movimiento. La imagen resultante del incidente ha sido muy compartida en Twitter acompañada de alabanzas al comportamiento de Khan.

Una de las primeras en compartir la imagen tomada por el fotógrafo Joe Giddens fue la diputada laborista Jess Phillips que acompañó la imagen de un mensaje que aplaudía la actitud de Khan: "¿Quién parece que tiene el poder aquí: la verdadera chica de Birmingham o el hombre de EDL que emigró a nuestra ciudad por un día y no logró integrarse?"

Who looks like they have power here, the real Brummy on the left or the EDL who migrated for the day to our city and failed to assimilate pic.twitter.com/bu96ALQsOL

— Jess Phillips MP (@jessphillips) 8 de abril de 2017