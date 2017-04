Por Sandra Rodríguez y Christian González

¡Feliz miércoles, tremendings!

¿Cómo empezáis las vacaciones?

Aún se recuerdan las declaraciones de Fran Rivera. Por cierto, ¿hoy os habéis duchado?

Hoy me he duchado, pero sólo por llevarle la contraria a Fran Rivera.

¿O sois antitaurinos?

Los españoles no se duchan por que sean antitaurinos o taurinos, no lo hacen porque no pueden pagar la factura del gas.

Mañana ya es Jueves Santo

Aprovechad el buen tiempo, que luego ya se sabe: en abril...

¡Vamos con las noticias de hoy!

Estados Unidos ha prohibido la entrada al grupo de rock Medina Azahara y le ha obligado a suspender la gira. Todo por un "error burocrático"

Pero...¿es en serio?

...parece que sí

No entiendo a EE.UU, está muy claro que a Medina Azahara no se le puede negar la entrada. pic.twitter.com/RqNQSj6CHK

Esos eran....

Y ojo, que no han sido los únicos en ser vetados de EEUU

Si es que Trump está muy exquisito

A Trump no le gustó la letra de Medina Azahara: "Y decir cada mañana que soy libre como el viento" Y claro, no les dejó pasar.

Además, se ha explicado

No he dejado entrar a Medina Azahara en USA. Un "grupo de rock" dicen que son... A mí el ISIS no me la cuela.

— Donald F. Trump (@magnateUSA) 12 de abril de 2017