No tuvieron bastante con convertir la Plaza Mayor en un basurero al grito de ‘Gibraltar es nuestro’ y con humillar a un grupo de mendigas. Los hooligans ingleses, que ayer provocaron numerosos altercados durante su visita a Madrid con motivo del partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Leicester, también la liaron en un vagón restaurante del AVE.

Entre gritos de “it’s fucking free” (“es jodidamente gratis”) varios aficionados ingleses se metieron en la barra del bar, vacía por la huelga del personal de restauración, robaron cervezas y las lanzaron por todo el vagón mientras se grabaron. El vídeo ha acabado en Youtube y en varios medios de comunicación.

En una cuenta de Twitter de aficionados ingleses también se han hecho eco del momento

Leicester fans helping themselves to the beer on the train to Madrid this afternoon. (Via @PintsandPyro) #LCFC pic.twitter.com/yQQDjwFkdn

— The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) 11 de abril de 2017