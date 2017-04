Hay una regla no escrita que dice que uno no puede ser de izquierdas y vivir bien. Olvídate de tener un Iphone o de irte de vacaciones (que se lo digan a Carmena). Numerosos han sido los reproches hechos por la derecha mediática a dirigentes de la izquierda. El último protagonista que ha pasado a engrosar esta lista negra es el dirigente de Podemos Ramón Espinar, que ha subido a las redes sociales una foto de una mariscada y le han llovido los palos, tanto, que al final ha acabado eliminando la imagen de Instagram.

Ojito a los titulares de la prensa de la caverna. La basura periodística de Inda, siempre pulverizando todos los registros de la vergüenza ajena

La única explicación que tengo a lo de Espinar es que intente llegar a un sector de la población que yo ni siquiera imagino. — Genko (Miguel) (@Genko) 15 de abril de 2017

Ramón Espinar es a la lucha obrera lo que mis cojones toreros al arte renacentista. — Punta (@lapuntitanamas) 15 de abril de 2017

No obstante, numerosos tuiteros, algunos con sentido del humor, han salido al paso para criticar la hipocresía que exhiben aquellos que dictan lo que uno puede comer o no según su ideología. Parece obvio, pero algunos tuiteros se han apresurado a recordar que no es necesario vivir debajo de un puente para ser de izquierdas

A ver Ramón Espinar (@RamonEspinar) que haces comiendo marisco, no sabes que "los rojos comen niños" 🤣🤣🤣 ¡a tomar por culo el Karma! pic.twitter.com/yCANIXUUNr — Subversivos_ (@subversivos_) 15 de abril de 2017

Vamos a contar mentiras:

Mientras Pablo Casado se come hamburguesas baratas a diario (mirad su reloj), Ramón Espinar …#MariscoBaratísimo pic.twitter.com/9OHAl7rWHg — ⒺⓈⓅⓅⒺⓄⓃⓏⒶ (@EsppeonzAguirre) 15 de abril de 2017

Madre mía, Ramón Espinar come comida, no vive debajo de un puente ni viste con barriles de madera. pic.twitter.com/LMKdnXBzUo — Espanta☆Gaviotas☆ (@carlosraya_raya) 15 de abril de 2017

Ramón Espinar claro que debería haber tomado mortadela estando en Galicia,y de la barata x ser de Podemos con cola económica del DIA JAJAJA pic.twitter.com/hkUOAFSCf4 — ⒺⓈⓅⓅⒺⓄⓃⓏⒶ (@EsppeonzAguirre) 15 de abril de 2017

Cada uno tiene derecho a gastarse su dinero en lo que le salga de las narices; Ramón Espinar no es una excepción. #RamónEspinar — Petronio Pérez (@visualPetronio) 15 de abril de 2017

Si nos meten en una guerra con el loco de Trump vamos a tener diariamente informaciones sobre Ramón Espinar. — Paco Vega (@LostinGranada) 15 de abril de 2017

Mira q subir Ramón Espinar una foto diciendo q ha comido marisco a buen precio,cuando podía haber comprado pan y mortadela para un bocata — Vidushi (@vidushi_i) 15 de abril de 2017

Los escándalos de cualquier miembro del PP son por robar, los de Ramón Espinar son por comer pagando con SU sueldo... — MNKDD (@davdgmez) 15 de abril de 2017

Ramón Espinar tiene Instagram y come marisco en Galicia.

Pues con esto la derecha más cuñada ya tiene entretenimiento para finde. — JotaM (@Jilirio) 15 de abril de 2017

Existe una regla no escrita q impide a "Ramón Espinar" y a la gente de izdas,comer marisco aunque lo paguen.Algo más q choped es un exceso — Cristina (@albaclara1989) 15 de abril de 2017

La derecha hablando de Marisco y Coca colas de Ramón Espinar pero poco de q los de las tramas del PP ganan dinero estando en la cárcel 😂😂 — Roberto Llorente (@RobrtoLlorente) 15 de abril de 2017

Si nos habrán lavado el cerebro que nos escandaliza mas que alguien de izquierdas coma marisco que el expolio infame del PP

Ramón Espinar — Protestona (@protestona1) 15 de abril de 2017

Escándalo porque Ramón Espinar se ha pagado unos mariscos, todo normal por las miles de mariscadas pagadas a la familia Real. — JULIAN RUIZ (@elyos68) 15 de abril de 2017

A ver si Ramón Espinar lo único que va a poder comer es heno — Incitatus (@LTGarlic) 15 de abril de 2017

Ramón Espinar se ha ido a comer marisco y ha pagado la factura.

Esto es el acabose. — MARIANO RAJOY FAKE (@marianofake) 15 de abril de 2017