Podemos ha iniciado este lunes una campaña para poner “nombres y apellidos” a los miembros de la “trama” política, empresarial y mediática que ha “saqueado” España.

En el centro de esa campaña, un autobús rotulado con algunos de los miembros de esa trama que “ha parasitado a España”. Aznar, Blesa, Pujol, González, Cebrián, Díaz Ferrán…

Podemos ya explicó con un vídeo hace unos días qué es ‘la trama’: los intereses comunes de políticos y empresarios y su repercusión en la vida de los ciudadanos. Ahora les pone cara.

Estos son los protagonistas del ‘bus de la trama’ y sus ‘méritos’ para estar en él:

José María Aznar:

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, que recientemente demostró su absoluta falta de arrepentimiento por la guerra de Irak, es identificado por Podemos como “El Padrino”. La campaña recuerda también su famosa y prepotente frase “Yo soy el milagro (de la economía española)", que Aznar dijo al diario estadounidense ‘The Wall Street Journal’.

Las fotos de la cúpula de la ‘trama Gürtel’, Francisco Correa y ‘El bigotes’ incluidos, en la boda de su hija, ya son historia.

👉 Aznar, el padrino. El artífice del milagro de la economía del bolsillo de sus amiguetes de La Trama #TramaBUS🚌 pic.twitter.com/zQfMJtDSfJ — Podemos Mira (@PodemosMira) 17 de abril de 2017

Rodrigo Rato:

Expresidente del Gobierno, exministro de Economía, exdirector gerente del FMI, expresidente de Caja Madrid… Rato lo fue todo… hasta que descubrimos lo que en realidad fue: tras acogerse a la amnistía fiscal de Rajoy, se le abrió una investigación por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales que acabó con su detención. En los últimos días hemos sabido, por una información de ‘El Mundo’ que Rato blanqueó dinero a través de su 'offshore' incluso cuando era director del FMI. También ha sido condenado a 4 años de cárcel por las tarjetas ‘black’

Podemos le identifica como “El Arquitecto” y recuerda sus cínicas frases (ahora lo sabemos) criticando a los defraudadores.

Solo con este delincuente tenemos #TramaBUS para Rato. Queda mucho por destapar. Cuéntalo todo en tramabus@podemos.info pic.twitter.com/duXIv38b0E — J.Olivarez #NoTTIP (@chejuano) 17 de abril de 2017

Miguel Blesa:

El #TramaBUS le tilda de ‘El mejor amigo’. Condenado a 6 años de cárcel por el caso de las tarjetas ‘black’. La justicia le ha investigado también por los sobresueldos que otorgaron a los altos directivos de Caja Madrid, que ascendieron a 8,57 millones de euros, por lo que Anticorrupción le pide cuatro años de cárcel. También ha sido investigado por los créditos de Caja Madrid al Grupo Marsans, de Díaz Ferrán (otro de los citados por Podemos), por la estafa de las preferentes y por la millonaria crisis de la caja.

Juan Luis Cebrián:

El presidente Ejecutivo del Grupo Prisa es ‘El Mensajero’, para Podemos. En sus tuits le definen como “miembro de la máquina del fango" que "decide gobiernos con editoriales. Siempre al servicio de La Trama”. Destacan su famosa (y reveladora) frase “Es más fácil quitar gobiernos que ponerlos”, que dijo a Jordi Évole durante una entrevista. También en una entrevista con el creador de ‘Salvados’, Pedro Sánchez señaló a El País como uno de los poderes que le presionaron para que no pactara con Podemos.

👉 Cebrián, el mensajero.

Miembro de la máquina del fango, decide gobiernos con editoriales📰. Siempre al servicio de La Trama #TramaBUS🚌 pic.twitter.com/LvKaWdfyI3 — PODEMOS (@ahorapodemos) 17 de abril de 2017

Jordi Pujol:

El expresidente de la Generalitat es retratado por el #Tramabus como “La Bisagra”. Tanto él como varios de sus hijos, entre ellos Jordi y Oleguer, están siendo investigados por diferentes casos de corrupción y su supuesta titularidad de cuentas corrientes en paraísos fiscales. Podemos dice en su Twitter: “La trama la definió muy bien J. Pujol cuando dijo: 'Si cortas una rama, cae el nido, y si cae el nido caemos todos’”.

Felipe González:

El expresidente español es ‘El Sacerdote’ de la trama, según la campaña de Podemos. La sombra del caso Filesa y la ‘guerra sucia’ contra el terrorismo con los GAL son las principales críticas que le persiguen. Aunque llevaba un tiempo alejado de las cámaras, con el ascenso de Podemos regresó a la actualidad apoyando la abstención del PSOE para que gobernase Rajoy, cargando contra Pedro Sánchez y, recientemente, mostrando su apoyo a la candidatura de Susana Díaz a las primarias socialistas.

Juan Miguel Villar Mir:

Empresario y abogado, presidente del Grupo Villar Mir, fue ministro de Hacienda durante el gobierno del franquista Carlos Arias Navarro y forma parte del círculo de amigos del rey emérito Juan Carlos I. Es ‘El Marqués’, según la iniciativa de Podemos, que recuerda su frase: “La llegada de Podemos sería una desgracia para España”.

Luis Bárcenas:

La descripción de Podemos define los mayores ‘méritos’ de “El tesorero": "Experto en contabilidad B, sobres con dinero negro y cuentas en Suiza”. La campaña del #TramaBUS cita una frase: "Cómo no va a conocer la contabilidad del Partido Popular el señor Rajoy si recibía un sobre que le entregaba Álvaro Lapuerta”.

👉 Luis Bárcenas, el tesorero. Experto en contabilidad B, sobres con dinero negro ✉️💶y cuentas en Suiza #TramaBUS pic.twitter.com/As0h10b8R5 — PODEMOS (@ahorapodemos) 17 de abril de 2017

Esperanza Aguirre:

Aguirre ha logrado escapar hasta el momento de todas las tramas corruptas que han 'surgido' a su alrededor. Podemos la identifica como “La Condesa (de la charca)”. Destacan su frase: “He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana”. Entre su altos cargos y personajes de su entorno investigados por diferentes casos (Púnica, Gürtel, espionaje, ático, etc.) están Ignacio González, Francisco Granados, Juan José Güemes, Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Guillermo Ortega… y un larguísimo etcétera

Gerardo Díaz Ferrán:

El empresario Gerardo Díaz Ferrán es otro de los incluidos en el #tramaBUS, al que Podemos define como ‘el chapucero’ y describe como “experto en apropiación indebida, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y concurso fraudulento”.

Casi todas las aventuras empresariales de Díaz Ferrán han acabado en los tribunales (Marsans, Aircomet, Seguros Mercurio… ) lo que no le impidió representar a los empresarios españoles al frente de la CEOE y decir frases como "Hay que trabajar más y ganar menos para salir de la crisis”; "La mejor empresa pública es la que no existe” o "Yo no hubiera elegido Air Comet para volar a ningún sitio”.

👉 Díaz Ferrán, el chapucero. Experto en apropiación indebida, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y concurso fraudulento #TramaBUS🚌 pic.twitter.com/lx3q5Cut0r — PODEMOS (@ahorapodemos) 17 de abril de 2017

Arturo Fernandez:

“El alfil madrileño”, según Podemos. Para la formación morada es “experto en quedar bien con La Trama dando dinero al PP”. Aseguró sin rubor que gastaba con su tarjeta ‘black’ de Caja Madrid en sus restaurantes “porque son más baratos y son míos”. El amigo íntimo de Esperanza Aguirre, fue vicepresidente de la CEOE y presidente de CEIM, que según las últimas revelaciones habría contribuido a la supuesta financiación irregular del PP de Madrid

👉 Arturo Fernández, el alfil madrileño. Experto en quedar bien con La Trama dando dinero al PP. Todo queda en familia. #TramaBUS pic.twitter.com/jTpsiBW1de — PODEMOS (@ahorapodemos) 17 de abril de 2017

Mariano Rajoy:

El presidente del Gobierno es para Podemos “El Sucesor”. El partido que preside es el primero imputado (ahora investigado) en la historia de la democracia española (por la destrucción de los discos duros de su extesorero Luis Bárcenas). El partido de Iglesias recuerda su ya famoso SMS “¡Luis sé fuerte!”.

Eduardo Inda:

El periodista y tertuliano es “el repartidor” de la trama, según la campaña #tramaBUS. El director del medio que publicó el falso ‘Informe Pisa´ contra Pablo Iglesias se ha enfrentado a la justicia por varias de sus supuestas informaciones.