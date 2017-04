Por Christian González y Sandra Rodríguez

¡Ya estamos otra vez a lunes, tremendings! Y de vuelta de vacaciones

Ya se acabó la Semana Santa y las típicas procesiones

...hemos superado el domingo de resurrección...

...pero nada como sobrevivir a un lunes

Y vamos con la actualidad

Este fin de semana hemos sabido que Rodrigo Rato imponía desde el Gobierno que contrataran a sus sociedades, ¡sorpresa!

Aunque ya no sorprende demasiado

Eso sí, nada que ver con lo que hacen otros políticos

Menos mal que ahora 'el bus de la trama' apatrulla las calles de Madrid

Esta mañana ha circulado por la capital luchando contra la corrupción

-En la puerta del colegio (egio) hay un charco y no ha llovido (ido) son las lágrimas del calvo (calvo) porque Tania no ha venido pic.twitter.com/a1a4JZIYCT

—Y va y le pregunta: ¿Tienen zapatos del 36? No de la guerra no nos queda nada pic.twitter.com/EFJH73NgOi

¡Venga autobuses!

— No me grites (@Shhhhhhz) 17 de abril de 2017

¿Adónde vamos a llegar con esto de los autobuses?

Tenemos otras fotos de los próximos

¿Será el próximo del PP?

...Y por megafonía ir gritando: "A mí no me consta, a mí no me consta,..."

— Bob Estropajo (@BobEstropajo) 17 de abril de 2017