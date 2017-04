El tuitero Juan Miguel Garrido se denunciaba este fin de semana las amenazas de un usuario de la red social a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. “Esta amenaza a @AdaColau no tendrá repercusión judicial: -No es chiste. -No es canción. -No es titiritero. -Va a una persona de izquierda”.

El mensaje del tuitero, que se hacía llamar "Akisukinho Barrabás" (el usuario ya no existe y Twitter indica que la cuenta ha sido suspendida) mostraba la foto de una pistola con el texto “Cállate puta catalana, no eres nadie para opinar, perra.. El día que te encuentre te voy a violar hija de puta”.

Esta amenaza a @AdaColau no tendrá repercusión judicial:

-No es chiste.

-No es canción.

-No es titiritero.

-Va a una persona de izquierda. pic.twitter.com/2qsOQu8Wv1 — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 15 de abril de 2017

El tuit ya no está disponible pero @Juanmi_News incluye una captura del mismo. Además quedan las respuestas indignadas de los tuiteros que vieron la amenaza en el momento:

@Machitrxldeamor @AdaColau Esto es una AMENAZA TE TIENEN QUE DETENER SINVERGÜENZA — LOLA LOPEZ QUESADA (@lolalopezq) 15 de abril de 2017

Hoy mismo, Colau agradecía su apoyo al tuitero que denunció la amenaza, en un mensaje en la red social y, tras asegurar que desconoce si la Fiscalía piensa actuar, anunció que ella va a denunciar la amenaza.

“Gracias por el apoyo a @Juanmi_News, y a muchos más! No sé si fiscalía tiene ya conocimiento y piensa actuar. Yo sí voy a denunciar”

Gracias por el apoyo a @Juanmi_News, y a muchos más!

No sé si fiscalía tiene ya conocimiento y piensa actuar. Yo sí voy a denunciar https://t.co/FCbpP0qmUw — Ada Colau (@AdaColau) 17 de abril de 2017

La amenaza a la alcaldesa llegó como respuesta a un tuit en el que denunciaba que los medios utilicen la expresión “madre de todas las bombas”, sobre la bomba GBU-43 MOAB lanzada por EEUU en Afganistán. Un mensaje que fue retuiteado por cientos de personas.