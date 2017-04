¡Ya es martes!

¿Cómo os habéis levantado hoy?

El día empieza bien: Rajoy declarará como testigo por el caso Gürtel

¡El presidente del Gobierno declarando en un caso de corrupción!

Esto da la medida del país que tenemos

¿Cómo se lo habrá tomado?

Rajoy ya está preguntando si no va a ser menos lío para todo el mundo cambiar a esos jueces y poner a otros que no crean que deba declarar.

Irá bien preparado al juicio

Se dejará aconsejar bien

Seguro que sólo va a aclarar la verdad

Respuestas de Rajoy ante el Tribunal del Caso Gürtel:

- No sé.

- No me consta.

- La segunda ya tal...

- It's very difficult todo esto. pic.twitter.com/jCnVIIn0FC

— Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) 18 de abril de 2017