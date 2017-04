El 'TramaBús' de Podemos con Aguirre, Blesa, Rato o Aznar ha causado tendencia y Vox ha decidido sacar el suyo propio: "El bus de la España que madruga".

Los tuiteros también han propuesto ideas acerca del diseño del nuevo autobús del partido.

Pues la verdad es que el autobús de VOX me ha decepcionado.

No se, yo me lo imaginaba con un poco más de... ESPAÑA.

— Tomás User (@TomasUser) 18 de abril de 2017