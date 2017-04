Buenas amigos, llega el Tremending. Hoy, madrugador por fuerza mayor

Vamos, sin más dilación, con la noticia del día:

Detienen a cargos o ex cargos del PP por corrupción. Da igual qué día leas este tuit.

Así es: Detenido Ignacio González por la corrupción en el Canal de Isabel II

Hasta que no oiga a Rajoy diciendo que Ignacio González era un hombre ejemplar no voy a creerme lo de su detención.

¡Otro caso aislado más! En el PP no juegan a ser segundos nunca. Está claro que van a por el récord mundial de casos aislados de corrupción

No sé vosotros, pero yo aquí veo claramente una conspiración...

Los jueces no paran de ordenar a la policía que detenga ladrones, si eso no es una conspiración contra el PP ya me contaréis.

— Anacleto Panceto (@Xuxipc) 19 de abril de 2017