Con la 'operación Lezo' hemos conocido el enésimo caso de presunta corrupción en el Partido Popular. Los agentes investigan los desvíos de fondos en la época en la que el expresidente madrileño Ignacio González dirigió el Canal de Isabel II, entre 2003 y 2012. Con el propio González son doce las personas detenidas acusadas de extraer dinero público en beneficio propio. El diario Público empezó a destapar los presuntos comportamientos delictivos y mafiosos de González en 2009, por lo que difícilmente Rajoy, que hoy gobierna gracias a la abstención socialista, podrá decir que no estaba avisado.

A este último, hay que sumar el rosario de casos de corrupción protagonizados por políticos del PP: Gürtel, Púnica, Nóos, tarjetas ‘black’, Palma Arena, Imelsa, Rato, Taula, Auditorio…

En este escenario, este miércoles varios de los diputados socialistas del “no es no” que se negaron a abstenerse para permitir el Gobierno de Rajoy han recordado en Twitter su gesto. Es el caso de la diputada aragonesa Susana Sumelzo, que este miércoles tuiteó: “Días como hoy, cargados de noticias de corrupción, me siento orgullosa de haber votado NO al gobierno de Rajoy”. Sumelzo fue relevada como coordinadora de los diputados de Aragón y la gestora del PSOE también la echó de la Diputación Permanente del Congreso.

Días como hoy, cargados de noticias de #corrupción , me siento orgullosa de haber votado NO al gobierno de Rajoy.

En similares términos se expresó este miércoles Zaida Cantera: “Hoy día de la corrupción del PP en Madrid, de las extorsiones, de la intimidación más orgullosa q nunca de mi #NOesNO porque #SomosSocialistas”. El PSOE quitó la portavocía de Defensa a Cantera tras votar "no" a Rajoy.

Por su parte, Pedro Sánchez también recordó la abstención impuesta por la gestora que le costó el cargo y renunciar a su acta de diputado: "Decían que la abstención daría estabilidad al país. ¿La misma estabilidad que da un presidente llamado a declarar por financiación irregular?", aseguró en Twitter.

Además de ellos, otros diputados como Odón Elorza, Sofía Hernanz, Rocio de Frutos o M Luz Martínez Seijo reivindicaron ayer en Twitter su “no es no”, a la vez que pedían su aval para Pedro Sánchez en las primarias socialistas.

Hoy más q nunca: NO es No!!

No a la #CorruPPcion

Por eso pedimos el aval para Pedro Sánchez @sanchezcastejon #SomosSocialistas pic.twitter.com/wVZY1rzH78

— Odón Elorza (@odonelorza2011) 19 de abril de 2017