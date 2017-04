¿Quién miente, Javier Nart o Albert Rivera? ¿Fue una reunión secreta o uno de los dos políticos sufre un caso de amnesia? Este domingo en el programa ‘El Objetivo’ de La Sexta se vivió un caso de estudio digno del físico austriaco Erwin Schrödinger. La reunión entre Albert Rivera y Emmanuel Macron que se produjo y a la vez no.

El ‘Expediente X’ tuvo lugar cuando la presentadora del programa, Ana Pastor, entrevistaba al eurodiputado de Ciudadanos, Javier Nart, sobre la primera vuelta de los comicios franceses y éste revelaba una reunión entre él y Albert Rivera con el candidato ultraliberal, Enmanuel Macron: “Con Macrón nos vimos ya hace bastantes meses. Personalmente hubo una reunión entre Albert Rivera, yo y Macrón, y su principal ayudante…”.

La sorpresa (y el bochorno) llegó cuando, en conexión con Albert Rivera, el líder de Ciudadanos negó la mayor, primero como de pasada, cuando Pastor le preguntó por los detalles de esa reunión.

“Bueno, la verdad es que yo no conozco… Yo he intercambiado, es verdad, con él mismo alguna correspondencia apoyando su campaña…”

En ese momento, Pastor ya le preguntó directamente: “No me ha quedado claro, entonces, si se vieron o no, porque Nart lo ha contado y usted no sé si lo recordaba…”

A partir de ese momento, la situación se torna surrealista, con Albert Rivera negándolo, Nart suspirando y poniendo caras sin decir nada, mientras Pastor no sale de su incredulidad.

Eurodiputado C's Nart:"Hubo una reunión entre Albert Rivera,yo y Macron".

Rivera:"Yo no me he visto con Macron". pic.twitter.com/dU7lGV0EU0 — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 23 de abril de 2017

“No no, yo no me he visto con Macron… Lo he dicho públicamente, yo he hablado con su equipo, nos hemos intercambiado… bueno… yo no sé lo que estáis contando en el programa…”, acierta a decir Rivera. Nart, sigue sin decir palabra. “Bueno, pues Nart hace así con la cabeza, es un expediente X, Javier Nart… ¿Se han visto o no se han visto?", replica Pastor. No obtiene respuesta.

En las redes, el asunto se ha tomado con guasa, y hasta el momento, no se ha aclarado si hubo o no hubo reunión:

