Hola tremendings, ¡ya es lunes!

¡Notición! Dimite Esperanza Aguirre

Dimite Esperanza Aguirre. ¡¡Todos a Cibeles!! Que esto sólo pasa 5 ó 6 veces al año... — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) 24 de abril de 2017

Tarde de sofá, peli, dimisión de Esperanza Aguirre y mantita. — Olalá de fua (@olaladefua) 24 de abril de 2017

Esperanza Aguirre dimite después de haber destapado a todos los corruptos que previamente ella mismo tuvo a bien enchufar. — Moe de Triana (@moedetriana) 24 de abril de 2017

Dimite Esperanza Aguirre, condesa consorte de Bornos y de Murillo, descubridora de la trama Gürtel y guionista de Noticias Telemadrid. — Kim Jong-un (@norcoreano) 24 de abril de 2017

Esperanza Aguirre dimite para dedicarse a su sueño de ser protagonista de The fast and the furious. — Olalá de fua (@olaladefua) 24 de abril de 2017

Esperanza Aguirre dimite. Enfurecida, con coche y mucho tiempo libre. El ministerio de Interior activa el nivel 5 de alerta. — gerardo tecé (@gerardotc) 24 de abril de 2017

Un momento, un momento... ¿De qué me suena esto?

Esperanza Aguirre dando la rueda de prensa de su dimisión ! pic.twitter.com/xpDpuXuD5Y — Fer Novato (@fer_novato) 24 de abril de 2017

Bueno sí, ya ha dimitido unas cuantas veces…

Yo ya he vivido cinco papas, un dictador, dos reyes y tres dimisiones de Esperanza Aguirre. — arcitecta (@arcitecta) 24 de abril de 2017

La vida es eso que pasa entre dimisión y dimisión de Esperanza Aguirre. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 24 de abril de 2017

Yo hasta que no me levanto, me tomo un café y dimite Esperanza Aguirre, no soy persona. — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) 24 de abril de 2017

Ojo que Esperanza Aguirre es muy de arreglar los problemas políticos como los informáticos: saliendo para volver a entrar. — Miguel Anómalo (@Anomalo) 24 de abril de 2017

Doctor, en ocasiones siento como si ya hubiera dimitido ! pic.twitter.com/YLDq1tp4xZ — Fer Novato (@fer_novato) 24 de abril de 2017

Accidente d helicóptero,atentado en India,Gürtel,Púnica,huida d tráfico,Lezo...si hay III Guerra Mundial sobrevivirá para volver a dimitir — Fernando Garea (@Fgarea) 24 de abril de 2017

¿Que qué opino de la tercera dimisión de Esperanza Aguirre? pic.twitter.com/HFUkYGjkIH — ZASCA (@ZASC4) 24 de abril de 2017

Esta semana la dimisión de Aguirre ha caído en lunes. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) 24 de abril de 2017

En todos los años que llevo viendo televisión ya he visto más veces la dimisión de Esperanza Agauirre que la muerte de Chanquete. — El Humanoide (@ElHumanoide) 24 de abril de 2017

Dimite Esperanza Aguirre, da igual cuándo leas esto. — El del Teto (@eldelteto) 24 de abril de 2017

Esperanza Aguirre presenta nuevo libro. pic.twitter.com/vjNQwHujuU — Que Rule (@que_rule) 24 de abril de 2017

Dimite Esperanza Aguirre por tercera vez. ¡A por la Décima! pic.twitter.com/o2MiCfRhwf — Esparroquí (@Esparroqui) 24 de abril de 2017

Año 2099, Esperanza Aguirre convoca una ouija para presentar su dimisión. — Numeritos🌶 (@08181) 24 de abril de 2017

Siempre saliendo por la puerta grande

Esperanza Aguirre siempre sale por la puerta grande pic.twitter.com/lLA9XDYtcd — Raúl Navarro (@numero6) 24 de abril de 2017

Esta será la definitiva

A las 18:00, rueda de prensa de Esperanza Aguirre anunciando su regreso. — Proscojoncio (@Proscojoncio) 24 de abril de 2017

Su decisión deja sumidos en la tristeza a… a… a Percival Mangano

Dice Aguirre que se siente engañada y traicionada por Ignacio González

Además de dimitir ha tomado otras medidas

El melodrama de la enésima dimisión de Esperanza Aguirre. pic.twitter.com/Uat3Pc8Gpr — robotronk (@robotronk1) 24 de abril de 2017

Se va, pero siempre nos quedará su labor política...

Se va Esperanza Aguirre, pero siempre nos quedaran los agujeros que dejó en las arcas públicas. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 24 de abril de 2017

¿Y ahora qué? ¿Qué haremos sin su luz para guiarnos? ¿Quién retomará su imprescindible labor?

¿Y quién denunciará ahora los trajes feos de los Reyes Magos? Estamos perdidos. — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) 24 de abril de 2017

¿Quién le sucederá?

Dimite Esperanza Aguirre, suena Hitler. — Kim Jong-un (@norcoreano) 24 de abril de 2017

¿Y qué hará ella ahora?

De 18:00 a 19:00, Esperanza Aguirre estará firmando multas de tráfico en el Corte Inglés — Me llaman Mulo (@MellamanMulo) 24 de abril de 2017

Esta los tuiteros se despertaron echando algo de menos…

Falta que hoy imputen a otro del PP para que sea un lunes cualquiera. — robotronk (@robotronk1) 24 de abril de 2017

Y sobre las 10 llegó la noticia

Hay un nuevo imputado del PP. Da igual cuando leas esto. — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) 24 de abril de 2017

— Me acaba de llegar un sms de Eduardo Zaplana

— ¿Y qué dice?

— Me imputan Loli, dile a Mariano que seré fuerte

— No conozco a ese señor pic.twitter.com/h5jPqLqGh9 — Fairlaine (@Fairlane4) 24 de abril de 2017

Con Zaplana se vuelve a cumplir la Ley de Ohm-Aznar-Agag: la invitación a esa boda es directamente proporcional a la imputación. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 24 de abril de 2017

A Zaplana lo imputan por ser negro. — 🙁 (@Trwistte) 24 de abril de 2017

Aunque resulta que al final no se ha confirmado que esté imputado, pero sí ha trascendido que el juez está

Cuando te enteras de que han imputado a Eduardo Zaplana en la Operación Lezo pic.twitter.com/9L2j6S20XF — unmundolibre (@unmundolibre) 24 de abril de 2017

Con él ya son sólo 58 los investigados en este caso. Casos aislados claramente

Mientras quede un cargo del PP sin imputar, llamarlos chorizos es generalizar. — gerardo tecé (@gerardotc) 24 de abril de 2017

De la boda de la hija de Aznar solo quedan sin imputar los camareros. — Von Speek (@VonSpeek) 8 de noviembre de 2014

Ya hay más imputados en el PP que miembros en total. — Pelibueno Pelimalo (@CineJavi) 24 de abril de 2017

En el PP dicen que esto no puede empañar la imagen del partido

Que dice Pablo Casado que no se puede empañar la imagen de un partido como el PP sólo porque unos jueces lo llamen organización criminal. — gerardo tecé (@gerardotc) 24 de abril de 2017

Hay, Zaplana, Zaplana...

Ironía sería que a Eduardo Zaplana le acusen de blanqueo. — Von Speek (@VonSpeek) 24 de abril de 2017

Quién iba a decirlo, con lo honrado que parecía. Sólo lo vieron venir, como no, los Simpson

Los Simpson también predijeron lo de Eduardo Zaplana. pic.twitter.com/piOYlwUaZI — El Humanoide (@ElHumanoide) 24 de abril de 2017

En fin, veremos cómo acaba

Para Eduardo Zaplana pasar unos años a la sombra es doble castigo. pic.twitter.com/fBbJvv3N1R — Dios (@Sr_Dios) 24 de abril de 2017

Menuda escabechina la operación Lezo

La Operación Lezo es un teaser de la séptima de "Juego de Tronos". — Dani Bordas (@DaniBordas) 24 de abril de 2017

Todo esto tendrá unas consecuencias positivas que pronto podremos disfrutar

Lo bueno es que este verano se va a poder aparcar de puta madre en Puerto Banús. — Dani Bordas (@DaniBordas) 24 de abril de 2017

Ya fuera de España, este domingo se celebró la primera vuelta de las elecciones francesas

Lo único que me ha sorprendido de las elecciones francesas es que Albert Rivera se haya quedado fuera de la segunda vuelta. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 23 de abril de 2017

Malas noticias, pasan a la segunda vuelta Le Pen y Macron

L̶i̶b̶e̶r̶t̶é̶, ̶é̶g̶a̶l̶i̶t̶é̶, ̶f̶r̶a̶t̶e̶r̶n̶i̶t̶é̶ Le Pen. — Moe de Triana (@moedetriana) 23 de abril de 2017

Para que os hagáis una idea, es como si aquí tuviésemos que elegir entre Santiago Abascal y Albert Rivera. Jodido

La segunda vuelta francesa va a ser como elegir entre VOX y Ciudadanos.

Bendita democracia burguesa! — SalidaPorLaIzquierda (@SalidaPorLaIzq) 23 de abril de 2017

¿Vox o Ciudadanos? #Francia es la nueva Forocoches — Daniel Garcia (@danijosha) 24 de abril de 2017

Es que como gane la ultra Le Pen…

Si gana Le Pen y saca a Francia del euro va a pasar como ha pasado en España con el PP, que van a volver al Franco. — Kim Jong-un (@norcoreano) 23 de abril de 2017

