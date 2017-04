Por Christian González y Sandra Rodríguez

Buenas, Tremendings ¡Venga, que ya es miércoles!

¿Habéis leído ya la historia de la semana? Un joven informático ha puesto carteles en su ciudad (Murcia) porque hace unos días vio a una chica en el tranvía, dice que estaba muy triste, no puede olvidarla y quiere encontrarla... 'La chica del tranvía', la llaman ya...

¡Menuda historia!

De toda la noticia lo que más me impacta es saber que en Murcia tienen tranvía.

¡Qué bonito!... ¿Qué bonito?

Si no fuera por las películas de Disney, el murciano que busca a la chica del tranvía nos parecería a todos un psicópata.

A ver, sí, es muy de película Disney, pero ¿En serio? ¿Ves a una chica en el tren, así de pasada, y te dedicas A PONER CARTELES POR LA CIUDAD Y A DAR ENTREVISTAS EN LOS MEDIOS? ¿Estamos locos?

Ahora resulta que a que te mole una tía a la que sólo has visto una vez de lejos y a obsesionarse con ella se le llama "enamorarse".

Oye, que te he visto en el tranvía y que me molas porque pareces triste. ¿Vienes de un entierro o algo? ¿Quieres rollo? pic.twitter.com/R14e4yJSNX

La gente como el chico del tranvía no tiene amigos ni familiares ni un tutor legal o algo así, ¿no? Que les hagan desistir en sus mierdas.

Porque si nos ponemos en el lado de la chica igual la historia es diferente... Igual hace unos días fue en tranvía, un pesado le hizo gestos, pasó de él y ahora hablan de ella en todos los periódicos y televisiones de España ofreciendo su descripción... Así la historia mola menos ¿no?

¿Y si la chica no quiere saber nada de él? ¿Y si es un acosador? Dejad de hacer de cupidos. No hemos aprendido nada. https://t.co/Zh389rJWZa

Muchas veces la historia es muy diferente a lo que leemos...

Si te viera en Tinder, haría swipe right. Pero lo hago con el 99% de quien me sale. Estoy muy solo. Llámame.

Y nada, que te vi el sábado ahí destrozada y estuve A PUNTO de meterme en tu vida para joderte aún más la noche Y NO LO HICE. Quiéreme.

Soy un tío mu majo, no soy como los demás,y para probarlo he impreso este papel y lo he puesto por toda mi ciudad como quien pierde un perro

