"Ésta ha sido la excusa absoluta para despedirme, porque mis vídeos no encajan con su línea editorial", ha asegurado Isabel Calderón a Público, tras su despido de El Español. La polémica se originó a raíz del último vídeo de la periodista donde critica en clave satírica a la Biblia. Frases como "la Biblia no es feminista" o que "no fomentaremos la defensa de la libertad" con ella aparecen en el vídeo, que continúa online en el medio de Pedro J.

Mira, una cosa, este es el vídeo semanal de @IsaCalderonPB: "Con la Biblia no fomentaremos la igualdad entre hombres y mujeres" pic.twitter.com/rzhILQl2Tj — El Español (@elespanolcom) 21 de abril de 2017

Pero al parecer, esto no es lo que desencadenó la decisión del director del diario de prescindir de ella. Pedro J. le comunicó a través de Twitter a la periodista que su publicación en esta red social "tendría consecuencias", ya que "ofender a los creyentes es autoexcluirse del periódico".

La reacción del exdirector de El Mundo se refería a un tuit que publicó Calderón con el enlace del periódico, asegurando que ella se "cagaba en la Biblia". Además, en dicha publicación critica que el PP se "cargara sistemáticamente las humanidades" por eliminar Literatura Universal del Bachillerato, mientras Religión continúa como una opción. Calderón asegura que en ningún momento se burla de los creyentes: "Hablo de las narrativas y desde el punto de vista del humor, que para eso me contrataron". Público ha intentado contactar con El Español pero no ha recibido respuesta por parte del medio.

Jactarse en Twitter de utilizar EL ESPAÑOL para ofender a los creyentes es autoexcluirse del periódico. Ese tuit tendrá consecuencias. — Pedro J. Ramírez (@pedroj_ramirez) 22 de abril de 2017

"Está claro que existen los límites del humor y en mi caso están en que soy mujer", afirma Calderón a este medio, que también denuncia recibir insultos machistas desde que comenzó a publicar vídeos de humor en Youtube y en los distintos medios en los que ha colaborado.

Las redes sociales han mostrado su apoyo a la colaboradora.

Ah, que SÍ había límites en el humor. Ser mujer e ironizar sobre la Biblia. @isacalderonpb https://t.co/dlXaUgbbv0 — lucia lijtmaer (@lalitx) 25 de abril de 2017