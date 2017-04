El kalimotxo, bebida popular donde las haya en España y especialmente en Euskadi. Habitualmente bebido en parques o tascas, en vaso de plástico, con vino peleón y cualquier refresco de cola. A veces con un poco de licor de mora. Omnipresente en las fiestas populares y gasolina en las farras de los estudiantes por su bajo precio. Un clásico que se ha convertido en símbolo.

Ahora la marca de cola Pepsi parece haber descubierto esta bebida y la anuncia como un combinado sofisticado al estilo de los modernos Gin Tonics tan de moda. Ayer la marca tuiteó un spot en el que explica la receta de un combinado de su bebida 1893 con vino tinto: tres partes de vino, una de Pepsi y decorado con limón, explican. “Lo llamamos Kalimotxo y lo bebemos con amigos”, dice el anuncio

We say it “cali-mocho” and we drink it with friends. Grab a little #1893PepsiCola and craft up one (or a few) tonight! pic.twitter.com/W8k6h4Dc3n — Pepsi™ (@pepsi) 25 de abril de 2017

Como era previsible, los tuiteros españoles se lo han tomado tan a pecho como cuando tuvieron conocimiento de la paella con chorizo de Jaime Oliver y el anuncio ha sido recibido con todo tipo de críticas a la marca:

Hello @pepsi fancy recipe you got there. Here are the original ingredients we use in Spain. pic.twitter.com/k8ZfRaUWiY — Fito (@Adotalo) 25 de abril de 2017

@pepsi Pero el red wine que sea del mercawoman. — Voluntold (@jrcjrc90) 25 de abril de 2017

@pepsi Pero esto que es?! de toda la vida el kalimotxo con el vino mas barato y COCACOLA. HOMBRE YA, A LA MIERDA! — D. Shadows® (@David_G_Bass) 25 de abril de 2017

@pepsi What a funny thing is marketing.. Calimocho use to be a cheap punk drink to get drunk on the Spanish public parks.. 1€ bottle wine — meritorlando (@Merit_Orlando) 25 de abril de 2017

@pepsi and if you mix "Orange KAS" and pacharan, you get... "the butanito" — Javi Guembe (@javig) (@javiG) 26 de abril de 2017

@pepsi Everybody knows that the authentic kalimotxo is made with these two pic.twitter.com/21hYLg2XtY — Mikel (@Mikeel_U) 26 de abril de 2017