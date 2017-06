¡Ya es viernes, tremendings!

Hold my diploma and watch this. pic.twitter.com/3FoQ7RBZAC — Darwin Award 🔞 (@AwardsDarwin) 23 de junio de 2017

— ¿Pero dónde vas? Que tú trabajas el sábado. pic.twitter.com/OBtqbnCRH6 — SR.VEGETAL (@mejorchef) 23 de junio de 2017

El fin de semana dura menos que yo follando. — Puercoespanda 👾 (@Puercoespanda) 23 de junio de 2017

He salido a la calle y me he tenido que meter en un asadero de pollos a tomar el fresco. — Torren (@Torren__) 23 de junio de 2017

¿Pero al final cuánto le debemos a Cristiano? — Sr Huevón™ (@SrHuevon) 23 de junio de 2017

Se acerca el gran Día del Orgullo Gay

-Q dineral por cambiar los semáforos en Madrid por el #WorldPride2017

-si pero los hoteles,tiendas y restaurantes están llenos

-Calla rojo — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) 23 de junio de 2017

Hoy se ha hecho pública la lista de morosos de Hacienda de 2016

La lista de morosos que deben más de un millón de euros a Hacienda se reduce en casi 1.000 personas https://t.co/o2E46j4LZY — Público (@publico_es) 23 de junio de 2017

Resulta que entre ellos aparece... ¡Sorpresa! Antonio Navalón. Sí, el periodista que criticaba a los millennials

Indignación en las redes con una columna de ‘El País’ que demoniza a los ‘millennials’ https://t.co/PpTXdoXrXd pic.twitter.com/7pfQlFmAlo — Tremending (@Tremending) 12 de junio de 2017

Si es que todo es culpa de los millennials, esa generación vaga, sin preparación y sin futuro

Los millennials esos ahí, tumbados todo el día, en vez de pagar la deuda de Navalón con Hacienda. https://t.co/DsBKihcu0q — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 23 de junio de 2017

El articulista de EL PAÍS Antonio Navalón, en la lista de morosos de Hacienda pic.twitter.com/mD8SYwCcfb — unmundolibre (@unmundolibre) 23 de junio de 2017

Esto no es el cambio climático. Esto es que hemos muerto y estamos todos en el infierno por millennials. — SrCaronte (@SrCaronte) 20 de junio de 2017

Cambiando de tema: Pedro Sánchez anunció que el PSOE cambiaba su postura frente al Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá, el CETA. Antes estaba a favor (ayer), pero ahora el partido socialista asegura que su posición será la abstención, como hicieron con Rajoy

El PSOE vota a favor del CETA, del que está totalmente en contra.

Por eso se van a abstener. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 22 de junio de 2017

Os acordáis de aquello de OTAN de entrada NO?

Sip...

Pos con el CETA lo mismo

Guay Felipe, digo Pedro. pic.twitter.com/l3u6M1EVZD — Protestona (@protestona1) 23 de junio de 2017

Todo esto, un día después de que el partido de Sánchez Castejón votara en el Congreso y asegurara que iba a mantener su apoyo al polémico proyecto. Parece que la opinión de los socialistas ha dado un giro repentino

-Nosotros estamos totalmente en contra del CETA.

-Pero votaron a favor de su tramitación y han dicho que se van a abstener.

-¿Sí o qué? pic.twitter.com/1Y5MjrBsBI — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 22 de junio de 2017

Pedro Sánchez haciendo girar al PSOE a la izquierda (dramatización) pic.twitter.com/rGOKiuNaHW — Surdo (@Zurdo) 22 de junio de 2017

El giro del PSOE, del sí al CETA a una abstención. MENUDO GIRO. — Arezno (@Arezno) 23 de junio de 2017

El PSOE dice que no está de acuerdo con el #CETA , por eso, en un giro sorprendente hacia la izquierda, se abstiene y se aprueba el tratado. — Don Arfonzo (@donarfonzo) 23 de junio de 2017

Pedro Sánchez fijando la postura para hoy del PSOE sobre el CETA. pic.twitter.com/YkkOZYgy2q — Pastrana (@JosPastr) 23 de junio de 2017

¿'NO es NO'?

El nuevo PSOE rechaza de forma tan contundente el CETA que va a abstenerse. Como cuando rechazó contundentemente que gobernase Rajoy. — Яubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 22 de junio de 2017

Pedro Sánchez amaga con ir a la izquierdaaa

le sale al encuentro la UE y nooo

intento fallidoooo

Otra vez a la derechaaa

Gol a la militancia pic.twitter.com/e85lasUG1G — Protestona (@protestona1) 23 de junio de 2017

Y con Ciudadanos y PP a favor del Tratado. ¡Qué vergüenza!

- ¿Cómo tienen de grandes los huevos sus contrincantes? pic.twitter.com/ahd3TjUzCA — unmundolibre (@unmundolibre) 23 de junio de 2017

Esto es tan indignante como lo de que la Cruzcampo se considere cerveza

En algún discurso de Hitler seguro que algo se decía de la Cruzcampo — Franky S (@FrankySebas) 22 de junio de 2017

Cuando a mitad de carrera anuncian que el ganador se beberá una Cruzcampo. pic.twitter.com/PH5UGmlkyZ — EL CUCO (@Forniciero) 19 de junio de 2017

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (Los tuits absurdos del día)

I added some music to this. pic.twitter.com/UwjhTKpaeu — Bob Hagh (@BobHagh) 22 de junio de 2017

Luego decís que RTVE miente. pic.twitter.com/qIjW0viykE — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 23 de junio de 2017

Ingenieros españoles presentan las nuevas bicicletas de La Vuelta 2017. pic.twitter.com/iHixYPFw6y — Calvadoble (@CALVADOBLE) 21 de junio de 2017

-Señor, cuida a mi hijo para que nunca se meta en problemas.

-Como se llama?

-Bryan

-..... pic.twitter.com/3z9CYfnrAi — Horseman (@CaballoIberico) 21 de junio de 2017

Mientras tanto en casa de Gerard Piqué… pic.twitter.com/OV7d3Ys867 — unmundolibre (@unmundolibre) 23 de junio de 2017

En mi dieta si me como tres porciones de pizza sin despegarlas, cuentan como una. — Soletita (@_Soletita) 23 de junio de 2017