Cuando el chico que te gusta lleva 5 minutos en "Escribiendo..."#porfavorqueluegonoseaunOK pic.twitter.com/uPF6ymjrYu — la vecina rubia (@lavecinarubia) 26 de junio de 2017

Tengo más sueño que Fátima Báñez. pic.twitter.com/ElRzKndvq2 — Arezno (@Arezno) 26 de junio de 2017

El impactante incendio de Doñana ha obligado a evacuar a más de 2.000 personas por seguridad. Por suerte, nuestros políticos están manos a la obra y han asegurado que llegarán al fondo del asunto para saber qué ha sucedido

Esta es la élite que ha ido a #Doñaanaarde a gestionar el incendio,las desgracias nunca llegan solas. pic.twitter.com/4UbwwbhuMs — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) 26 de junio de 2017

Dejaos de conspiranoias. Lo de Doñana ha sido un desgraciado accidente. pic.twitter.com/MD9WhmxpYT — Don Arfonzo (@donarfonzo) 26 de junio de 2017

Doñana es el nuevo David Bowie. — Xabibenputa (@Xabibenputa) 26 de junio de 2017

"Entonces todos de acuerdo, ¿no? Llamamos a la Patrulla Canina." pic.twitter.com/trqz97iepJ — Je Ne Comprends Pas (@YoNoComprePan) 25 de junio de 2017

— ¿Quiere decir algo sobre el incendio de Doñana?

— No conozco a esa señora de la que usted me habla

— Doñana no es una persona

— Ah pic.twitter.com/gWNB4IujfE — Fairlaine (@Fairlane4) 26 de junio de 2017

Lo de Doñana ha podido ser obra de Felipe González, los del gaseoducto, extrarrestres, el espíritu de Juanito... pic.twitter.com/hoUalcbSOt — VICE España (@VICESPAIN) 26 de junio de 2017

Al menos, se están tomando medidas eficaces

- En este mapa en blanco las zonas en las que hemos recortado las medidas contra incendios.

- ¿Y en verde?

- Lo mismo, pero de verde. pic.twitter.com/pO5C2cuLcs — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) 25 de junio de 2017

¿Y no tiene muñecos de linces y flamencos para ponerlos aquí y que los pueda mover con un palo? pic.twitter.com/59dIH5gjlZ — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) 25 de junio de 2017

Albert Rivera lleva desde primera hora abrazando linces ! pic.twitter.com/ECr2LQqsL8 — Fer Novato (@fer_novato) 26 de junio de 2017

A pesar de que el portavoz de Ecologistas en Acción haya asegurado que no hay razones para vincular el incendio en Doñana con la especulación inmobiliaria, los tuiteros no se fían de que nuestros políticos vayan a cumplir esa palabra

Aquí ponemos una promoción de unifamiliares, al Norte unos chaletes gran lujo y ya por aquí construimos el centro comercial #IFDoñana pic.twitter.com/3siysuPNQB — Termo y Nuclear (@TermoYNuclear) 26 de junio de 2017

Doñana D'Or. Ciudad de recalificaciones. — Mascarpone (@Mascarporno) 26 de junio de 2017

-¿Se compromete el gobierno a no dejar construir en las zonas arrasadas por incendios?

-No me líes rojo. pic.twitter.com/PGZkxMwRTz — laquintacolumna (@laquintacolumna) 25 de junio de 2017

Fátima Báñez también está muy implicada con la causa del incendio

No entiendo por qué no van Zoido y Bañez a pedirle a la Virgen del Rocío que se apague el fuego.

Y si lo consigue, que la condecoren, — Superlópez (@Superlopezxxl) 25 de junio de 2017

Parece que ni siquiera ha podido dormir por la preocupación. Tenemos imágenes en exclusiva

Cuando te fumas un porro antes de desayunar y no te enteras de nada. pic.twitter.com/s6GdlN3ijS — El Majara de Turno (@majara0) 26 de junio de 2017

Cambiando de tema, Bárcenas ha comparecido hoy ante la comisión de investigación por la presunta financiación ilegal del PP

Bárcenas comparece en el Congreso para explicar que no forma parte de Bárcenas desde 2010. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 26 de junio de 2017

Resumen de la comparecencia de Luis Barcenas en el congreso. pic.twitter.com/g9Vy1V0aeN — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) 26 de junio de 2017

Resumen de las declaraciones de Bárcenas ante el congreso: pic.twitter.com/Bg06LMBSWu — El Majara de Turno (@majara0) 26 de junio de 2017

Así que el extesorero se ha acogido a su derecho a no declarar y ha preferido guardar silencio

A Bárcenas le gusta cobrar comisiones no hablar en ellas. — Dios (@Sr_Dios) 26 de junio de 2017

Pues ya es raro que Bárcenas no quiera participar de una "comisión". — Pablo Tilox (@PabloTilo) 26 de junio de 2017

Como le pega a Luis Barcenas esta frase de Unamuno: "A veces el silencio es la peor mentira" — Dios (@Sr_Dios) 26 de junio de 2017

Es Rajoy el que no quiere que su extesorero declare nada y es su extesorero el que no quiere que el extesorero declare nada. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 26 de junio de 2017

Que Luis Bárcenas mantenga silencio en su comparecencia es esperanzador, ya solo falta que su hijo tome ejemplo y disuelva Taburete — Enrique Herrero (@Enrique_Herrero) 26 de junio de 2017

Bárcenas se ha comportado con una chulería y un melasudatodo que cárcel no sé, pero de ministro no hay que descartarlo. — gerardo tecé (@gerardotc) 26 de junio de 2017

"Luis, sé fuerte"

Me parece bien que Bárcenas sea fuerte, sólo espero que los jueces también lo sean y se coma veinte años. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 26 de junio de 2017

La única promesa que ha cumplido Rajoy en 8 años de gobierno es:

"se fuerte Luis aguanta y te sacaremos de ahí". — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) 26 de junio de 2017

Bárcenas está a un paso de decir que las letras M.R. de sus papeles eran de Monedero. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 26 de junio de 2017

Entonces, ¿ha habido financiación ilegal en el Partido Popular o no?

-Señor Bárcenas, sobre los sobres..

-Eso era cosa de la puerta

-¿De Álvaro Lapuerta?

-No. De la puerta, que cada poco la abría uno pidiendo. pic.twitter.com/RqM7dKOiNz — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 26 de junio de 2017

En España os quejáis mucho de las jubilaciones, pero por ejemplo: de ex tesorero del PP se gana más que de tesorero. — Kim Jong-un (@norcoreano) 26 de junio de 2017

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (Los tuits absurdos del día)

Este gorila tiene pinta de estar dando una ponencia al aire libre cojonuda pic.twitter.com/J053WZaNuX — Jorge Caña (@Kerotido) 25 de junio de 2017

Y me dice el mecánico que me ha tenido que cambiar la correa de distribución. Así, sin avisar. 400€ la broma. Hay que tenerlos cuadrados... pic.twitter.com/0WMmsGQAC5 — Pelibueno Pelimalo (@CineJavi) 26 de junio de 2017

Este verano voy en serio con la operación bikini. He sacado la ropa del verano pasado y me la he comido. — Pelibueno Pelimalo (@CineJavi) 26 de junio de 2017

Cari, te he puesto en la bio, que se entere todo el TL. 😍 pic.twitter.com/RK0IHFXhx2 — albayvalle (@albayvalle) 16 de octubre de 2015

Lanzar un tuitazo con falta de ortografía, definición gráfica pic.twitter.com/lO4zu7ZLKT — Yo, yo misma...Irene (@irropo) 9 de septiembre de 2016

¡¡MAÑANA LUNES EMPIEZO LA DIETA!!

No importa que lunes leas este tuit..... — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) 25 de junio de 2017

Por ahí viene la chica que te gusta.

Actúa con normalidad. pic.twitter.com/p3OkII6SYh — No Abras Paz (@noabraspaz) 25 de junio de 2017